女股神Cathie Wood開腔回應拋售Tesla Nvidia　點名推兩隻AI潛力股

有「女股神」之稱的方舟投資（ARK）創辦人Cathie Wood一向慧眼識潛力股，亦有眾多「信徒」跟跟隨她的投資部署。不過近期她大舉拋售Tesla（特斯拉）及Nvidia（輝達）的股票卻令人費解。她日前接受外電訪問，首開腔回應事件；又點名推兩隻AI人工智能潛力股，形容是「最大受惠者」。

Cathie Wood開腔回應拋售Tesla Nvidia

對於Cathie Wood旗下方舟創新ETF（ARKK），大舉拋售Tesla及Nvidia，她解釋在過去半年間，Tesla股價已上升逾2.5倍，但基金部分股票仍接近低點，故當Tesla的股價超過投資組合10%時，基金便需削減Tesla規模，並重新配置到其他股票。

而有關拋售Nvidia的原因，Cathie Wood指，沽出股票基於價值考量，表示基金出清該股，是因為輝達現在股價，以營收倍數計算已非常高。

Cathie Wood亦提及大手買入Meta股票的原因，她指Meta重心從元宇宙轉向人工智能AI，是股價甦醒的一大因素；另一原因是互動數據優於預期。

Cathie Wood點名推兩隻AI潛力股

Cathie Wood又點名推兩隻AI潛力股，她認為，審視AI個股潛力時要考量3個因素，包括領域專業和管理團隊是否有遠見；是否有良好分銷能力；有否專屬數據能用來訓練AI模型。為此，她點名「Twilio」和「Teladoc」。