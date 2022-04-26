好友鎩羽｜5日瀉千六點 屠牛7百 二萬關淪陷 350億追沽

遍地牛屍下空軍炮火卻未見收斂，昨大市沽空額288.5億元，沽空率21.4%，再創兩個半月高，交易所買賣基金(ETF)繼續成為目標，盈富基金(2800)沽空額53.1億元稱冠港股，沽空率78.3%；恒生中國企業(2828)緊隨其後，錄28.52億元沽空額，沽空率67.5%；追蹤恒指兩倍槓桿的FL二南方恒指(7200)及追蹤科指兩倍槓桿的XL二南方恒科(7226)，亦分別高達8.6億元及2.75億元的沽空額，沽空率64.8%及53%。

疫│慌│升│級 港股失守二萬關，淡友追沽！北京朝陽區局部封控惹A股恐慌，恒生指數昨低開354點後反覆向下，最低見19,784點，大瀉854點，收市仍挫769或3.7%，報19,869點，攻陷牛證街貨重倉區二萬大關，累計5日瀉1,649點，5日合共有729隻牛證陣亡，當中45%或329隻為恒指牛。淡友連勝多仗下仍然兇狠，昨市場造淡資金多達356億元，相當於主板成交額1,348億元的26.5%，料博大市失守重要關口後繼續沉淪，至於大行目前對中資股後市去向則仍然分歧。

大市昨整體下跌股份多近千五隻，下跌比例高達85%。藍籌股中僅公用股電能實業(006)、中電控股(002)及房託股領展(823)錄升幅，升幅分別1.1%、1%及0.1%。內需及零售股捱沽，海底撈(6862)大跌15.8%，為表現最差藍籌，安踏體育(2020)挫8.3%，李寧(2331)亦跌7.3%。今日放榜的滙豐控股(005)成跌市火車頭走低4.6%，拖低恒指84點。

事實上，追蹤指數逆向表現的反向ETF昨成交亦高企，16隻逆向ETF成交額合共19.4億元，看齊槓桿ETF總成交額。至於論證市場方面，單計昨日屠牛202隻，當中82隻為恒指牛，認沽證及熊證成交額合共48.81億元，至於好友則退守19,500點收回水平。

大摩：中資股估值未反映疫情

摩根士丹利報告指，綜合519隻A股首季業績盈利表現，錄4.2%的淨正值，雖然正值較去年第四季的6.1%收窄，但已令人意外，不過該行認為目前新冠肺炎變種病毒Omicron在內地爆發的負面影響仍未完全在市場反映，中資股盈利下調風險持續，短線仍然審慎。

至於高盛則發表關於中資科技股的報告，指雖然板塊仍面臨美國退市風險，但即使計入相關因素，目前股價仍有折扣，以基本假設分析的潛在估值修復有50%，具有回購、私有化、回A及港上市概念科企，潛在上升空間吸引。