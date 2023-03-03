好淡分歧｜阿里捱沽 中移破頂 空軍炸科指 北水掃國指

美國10年期國債息隔晚一度升越4厘，恒生指數在周三爆升後昨乏力，全日在10天移動平均線(現報20,370點)水平窄幅上落，高低波幅227點，收市報20,429點，失190點或0.9%。科技股再成跌市主力，單計阿里巴巴(9988)已佔四成跌市，相反中國移動(941)連漲3日再破頂，好淡友亦從科技股及國企股兩大板塊入手部署，空軍昨狂炸恒生科技指數，國企股指數則獲北水大手掃入。

國指昨報6,857點，向下57點或0.8%；科指報4,126點，跌59點或1.4%，跑輸大市。科指今年表現一直大落後，累計仍挫0.1%，相反恒指及國指分別升3.3%及2.3%。

阿里巴巴昨挫4.7%，拖低恒指76點，即佔跌市四成；另外騰訊控股(700)失1.6%，拖累大市31點。中移動則連升3日，昨再升0.7%，3日累升6.5%，再創約4年高。