好淡分歧｜阿里捱沽 中移破頂 空軍炸科指 北水掃國指

美國10年期國債息隔晚一度升越4厘，恒生指數在周三爆升後昨乏力，全日在10天移動平均線(現報20,370點)水平窄幅上落，高低波幅227點，收市報20,429點，失190點或0.9%。科技股再成跌市主力，單計阿里巴巴(9988)已佔四成跌市，相反中國移動(941)連漲3日再破頂，好淡友亦從科技股及國企股兩大板塊入手部署，空軍昨狂炸恒生科技指數，國企股指數則獲北水大手掃入。
國指昨報6,857點，向下57點或0.8%；科指報4,126點，跌59點或1.4%，跑輸大市。科指今年表現一直大落後，累計仍挫0.1%，相反恒指及國指分別升3.3%及2.3%。
阿里巴巴昨挫4.7%，拖低恒指76點，即佔跌市四成；另外騰訊控股(700)失1.6%，拖累大市31點。中移動則連升3日，昨再升0.7%，3日累升6.5%，再創約4年高。
南方恒生科技沽空率近九成
主板成交額1,105億元，回吐市下空軍即急不及待出手，大市昨沽空額217.7億元，沽空率升至19.7%的近月高位，當中箭靶為科指ETF(指數買賣基金)南方恒生科技(3033)，全日沽空額37.8億元，按日飆2.4倍，沽空率罕有高達85.8%，即該ETF昨日的成交近九成為沽空盤。
大市沽空活躍的同時，內地投資者卻密密掃貨。港股通昨再明顯吸資，滬深合共淨買額73.12億元，當中恒生中國企業(2828)淨買額最高，達17.22億元，盈富基金(2800)亦錄12.1億元淨買額，兩隻ETF已佔昨日四成吸資額，而單計兩隻ETF的北水買額，已分別佔其昨日整體成交額的32%及39%。
大摩料內地首季經濟大反彈
事實上，在全國兩會召開前夕，大行對內地經濟前景漸見樂觀，摩根士丹利指內地製造業數據勝預期，供應鏈進一步正常化，相信上月復甦範圍擴大，在服務、消費及基建等推動下，相信首季經濟大反彈，實質GDP料按季升約7.5%。