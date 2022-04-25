好淡戰場｜季績高峰料乏驚喜 兩萬關防線不穩

今│或│低│開

美國聯儲局下月料大手加息，加上美國再增添中國企業除牌名單，恒生指數上周低見20,184點，貼近上月中的裂口底20,120點，及後掉頭向上。本周多間重磅藍籌公布上季成績表，大行普遍預期盈利明顯倒退，恐難有驚喜，大市缺少反彈催化劑下，淡友恐趁勢發力，劍指目前牛證重倉區的20,000點至20,100點水平。

恒指或低開3百點 滙控ADR挫3%

美股上周五瀉近千點，港股美國預託證券(ADR)普遍向下，重磅的滙豐控股(005)ADR較港低3.1%，中國石化(386)、中國石油(857)、中國人壽(2628)及阿里巴巴(9988)全線較港低逾2%。綜合主要藍籌ADR表現，相當於恒指低開304點，至20,334點。

目前兩萬關收回的牛證街貨涉5.1億份，20,100點收回涉4.4億份，重好友重要防線。恒指上周連跌4日累挫4.1%或880點，至20,638點，共殺247隻恒指牛證，淡友針對指數轟炸。目前空軍重倉指數ETF，盈富基金(2800)截至4月8日止申報淡倉5.6億元，而三大A股ETF共有淡倉33.7億元，佔ETF總市值11.2%。

13藍籌將放榜 獅王或倒退近四成

本周最少13隻藍籌公布3月底止季績，焦點包括明日放榜的滙控、周三至周四派成績表的「三桶油」，以及周五公布的中國銀行(3988)及工商銀行(1398)兩大內銀。另外友邦保險(1299)亦會在周五開市前公布今年首季業務摘要。本周亦是美企科技巨頭放榜高峰，包括蘋果公司、微軟及Meta。

不過在中港新冠肺炎疫情持續下，大行普遍對藍籌季績不抱期望。美銀證券估計滙控首季稅前溢利錄36億美元，按年大減37%，指上季本地按揭貸款疲弱，以及中港在疫情下限制財富管理業務銷售，但指滙控受惠通脹升溫，長遠看好盈利增長。

其他金融股亦不被看好，麥格理認為中國平安保險(2318)在內地封控措施下季績遜色，並會對本季有負面展望，料稅後營運溢利跌5%至10%。至於大行料友邦上季新業務價值跌幅介乎10.8%至22%，摩根士丹利更估計香港新業務價值挫25%。另外大行料港交所(388)首季純利跌23%至33%。

受累疫情 招商證券上季少賺43%

昨日公布季績的招商證券(6099)亦因疫情令業績受壓，上季純利14.9億元人民幣，大跌43%，營業收入挫38%，至36.9億元人民幣。