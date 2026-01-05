委內瑞拉｜美國施壓石油巨頭 特朗普：想取回百億補償需先投資委內瑞拉

根據外媒報道，美國白宮已要求美國各大石油公司對委內瑞拉大量投資，修復委內瑞拉原油開採基礎設施。並指如果石油公司想就本世紀初，被委內瑞拉政府沒收的鑽井平台、管道及其他財產獲得賠償，就必須準備好現在重返委內瑞拉並大規模投資，振興其遭重創的石油產業。美國總統特朗普更在早前電視演講中直接表示，他相信美國石油公司會向委內瑞拉投入巨資。

報道指，美國政府近期在與石油企業高層的討論中明確表明立場，美國石油公司必須先行投入資金以重建委內瑞拉的石油工業，以換取追回資產被徵收所涉欠款的可能。不過石油業界對於相關要求仍存在疑慮，有業內人士認為要重建已經衰敗油田存在一定難度，同時認為委內瑞拉政局不穩，國家前景未明，投資風險過大。