委內瑞拉｜美國施壓石油巨頭 特朗普：想取回百億補償需先投資委內瑞拉

根據外媒報道，美國白宮已要求美國各大石油公司對委內瑞拉大量投資，修復委內瑞拉原油開採基礎設施。並指如果石油公司想就本世紀初，被委內瑞拉政府沒收的鑽井平台、管道及其他財產獲得賠償，就必須準備好現在重返委內瑞拉並大規模投資，振興其遭重創的石油產業。美國總統特朗普更在早前電視演講中直接表示，他相信美國石油公司會向委內瑞拉投入巨資。
報道指，美國政府近期在與石油企業高層的討論中明確表明立場，美國石油公司必須先行投入資金以重建委內瑞拉的石油工業，以換取追回資產被徵收所涉欠款的可能。不過石油業界對於相關要求仍存在疑慮，有業內人士認為要重建已經衰敗油田存在一定難度，同時認為委內瑞拉政局不穩，國家前景未明，投資風險過大。
委內瑞拉政府首次將石油工業國有化至今已過去五十年，前總統烏戈·查維茲於二十多年前擴大資產沒收範圍，不少國際石油公司被迫向委內瑞拉國家石油公司讓渡營運控制權，不過由於多年的管理不善和投資不足，其石油基礎設施已破敗不堪。
目前雪佛龍(美：CVX)為目前唯一在當地營運的美國石油公司，而康菲石油(美：COP)在當地3個石油項目於二十多年年前被接管，埃克森美孚(美：XOM)則同樣退出該國業務。其中康菲被拖欠超過100億美元的款項。