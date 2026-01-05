委內瑞拉｜美軍行動前夕 神秘人買馬杜羅下台落注25萬贏315萬

美軍上周六（3日）凌晨突襲委內瑞拉首都加拉加斯，生擒總統馬杜羅夫婦到美國紐約受審，令委內瑞拉變天，《華爾街日報》指，美國總統特朗普於周六清晨宣布生擒消息，但網上押注平台Polymarket的交易數據已於周五晚間已經出現異常，對於馬杜羅是否下台的預測價格顯著攀升。一名神秘用戶「精準」押注馬杜羅下台，以32,537美元(約25.3萬港元)本金在一天內獲利404,222美元(約315萬港元)，回報率達12.42倍。

Polymarket是一個基於加密貨幣的預測平台，容許用戶使用加密貨幣，對政治、體育或文化事件進行押注交易，而非傳統意義上的投注。據報有一個帳號於2025年12月建立，周五以32,537美元押注馬杜羅將於本月底前失勢，至周六美國總統特朗普證實證實馬杜羅被捕，帳戶獲利404,222美元，回報率達1,242%。 這個帳戶同時押注特朗普動用戰時權力對付委內瑞拉、美國在本月底前入侵委內瑞拉。 目前未知道帳戶持有人的身份。

不受美國法律管轄 報道指，負責管轄預測押注的美國商品期貨貿易委員會，通常禁止建立與戰爭、恐怖主義、暗殺等有違公眾利益事件的合約，但這個帳戶設立於全球版平台，而平台未開放予美國用戶，因此不受美國法律管轄。Polymarket另有開放給美國用戶的平台。