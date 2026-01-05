熱門搜尋:
財經
2026-01-05 11:36:36

委內瑞拉︱馬杜羅被捕運動服引熱議　網民：Nike最強代言人

馬杜羅當時所穿的Nike運動服引起網民注意。(Truth Social/Nike網站截圖)

美軍上周六（3日）凌晨突襲委內瑞拉首都加拉加斯，擒總統馬杜羅夫婦到美國受審，目前被扣押在布魯克林區的紐約大都會拘留中心。美國總統特朗普在社群平台公布，馬杜羅被捕的照片。馬杜羅當時所穿的Nike運動服引起網民注意，相關搜尋數量意外暴增，有人直言「Nike成了最大贏家」。

Nike（美：NKE）上周五收市跌0.67%，報63.28美元。

在香港時間昨日（4日）凌晨約12點半，特朗普在社群媒體Truth Social發布一張馬杜羅被捕的照片，相中馬杜羅雙手被銬，戴着眼罩和耳罩，但他身穿的全套灰色Nike運動服卻意外引起網民討論。有網民發現，馬杜羅身穿Nike Tech灰色連帽外套與長褲。根據Nike網站，灰色連帽外套售價為140美元（約1,090港元），長褲為120美元（約930港元）。

另外，有網民發現，照片中馬杜羅戴的是Flintronic黑色耳罩，售價約11.99美元（約93港元），眼罩則是Wanme品牌，價格約6.99美元（約54港元）。

特朗普在社群平台公布，馬杜羅被捕的照片。(Truth Social) 特朗普在社群平台公布，馬杜羅被捕的照片。(Truth Social) 馬杜羅當時所穿的Nike運動服引起網民注意。(Nike網站) 馬杜羅當時所穿的Nike運動服引起網民注意。(Nike網站)

馬杜羅被捕照片公布後，Google搜尋Nike Tech的熱度飆升，有網民稱「Nike成為最大贏家」。有網民建議，Nike應把握住熱潮，將灰色外套命名為「馬杜羅灰」。

另外，馬杜羅過往曾多次在公開場合，高調讚美華為手機。據外電報道，在去年9月馬杜羅出席活動時，曾展示一部華為摺疊手機，並形容「美國即使動用間諜飛機或衛星，都無法進行竊聽或監控」。

Google搜尋Nike Tech的熱度飆升。(Google Trends)

