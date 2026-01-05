委內瑞拉︱馬杜羅被捕運動服引熱議　網民：Nike最強代言人

美軍上周六（3日）凌晨突襲委內瑞拉首都加拉加斯，擒總統馬杜羅夫婦到美國受審，目前被扣押在布魯克林區的紐約大都會拘留中心。美國總統特朗普在社群平台公布，馬杜羅被捕的照片。馬杜羅當時所穿的Nike運動服引起網民注意，相關搜尋數量意外暴增，有人直言「Nike成了最大贏家」。

在香港時間昨日（4日）凌晨約12點半，特朗普在社群媒體Truth Social發布一張馬杜羅被捕的照片，相中馬杜羅雙手被銬，戴着眼罩和耳罩，但他身穿的全套灰色Nike運動服卻意外引起網民討論。有網民發現，馬杜羅身穿Nike Tech灰色連帽外套與長褲。根據Nike網站，灰色連帽外套售價為140美元（約1,090港元），長褲為120美元（約930港元）。

另外，有網民發現，照片中馬杜羅戴的是Flintronic黑色耳罩，售價約11.99美元（約93港元），眼罩則是Wanme品牌，價格約6.99美元（約54港元）。