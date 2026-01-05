委國受襲！分析：需求疲弱 油價影響有限

港股經歷13年最強新年開局，惟周末美國突襲委內瑞拉，市場觀望會否對市場造成衝擊。分析普遍相信，雖然美國的行動出其不意，惟未必會引起市場大幅波動，即使往往受地緣政治直接衝擊的國際油價，預料在供應充裕的前提下，亦不會出現爆炸式上升；至於黃金價格則估計會保持強勢。 有數據顯示，委內瑞拉持有全球約17%石油儲備，即3,030億桶，領先石油輸出國組織(OPEC)領袖沙特阿拉伯。不過，該國目前日產量不足100萬桶，只佔全球供應不足1%，當中一半用於出口。

不排除全周埋單報跌 A/S Global Risk Management首席分析師Arne Lohmann Rasmussen指，每年首季都是石油淡季，加上目前全球石油市場供過於求，估計油價今日只會因事件而上漲每桶1至2美元，影響有限，並不排除全周油價反而要報跌。 市場目前關注並非委內瑞拉短線石油供應會否中斷，而是政權更迭下的中期變局，MST Financial能源研究主管Saul Kavonic預測，若新政權有能力吸引國際資金回流，該國石油出口中期反而會增加至每日300萬桶，反而不利油價。不過，在政局未穩下，美國企業會否回流投資該國，普遍認為仍屬未知數。

相反，地緣政治升溫加上投資者分散美元資產配置下，分析仍相信金價會繼續創新高，MKS Pamp分析師Nicky Shiels更預測，市場仍低估金價的長線潛力，今年現貨金價或攀升至每安士5,400美元。 A股今復市 料新年開門紅 另外，內地股市今日在元旦假期後復市，對於2026年開局。中信建投指，今年元旦市場面臨的流動性環境和匯率環境明顯好於前兩年，多重利好推動港股大漲，A股有望迎來開門紅行情。該行指多重利好包括人民幣升值、科技板塊利好、宏觀經濟預期改善及資金面積極訊號等，有望推動A股跨年行情的繼續演繹。