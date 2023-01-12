威馬汽車158億作價售予APOLLO智慧出行 擬借殼香港上市

APOLLO智慧出行（860）以20.23億美元（約158.5億港元）作價向威馬控股收購WM Motor Global Investment（收購目標公司）全部已發行股本，代價透過以每股不低於0.55元的代價股份發行結算，較昨日收市價0.255元溢價115.7%，涉及288.25億股，佔公司全部已發行股本約299.85%，及所有有關這次交易涉及的配股及融資安排後的擴大後股本約62.2%。

此外，公司擬按每股0.55元配售最多71.23億股，料淨集資約35.26億元，當中約兩成用於償還部分臨時融資及其他當時現有借款；約七成用於進一步發展其設計、開發、製造及銷售高性能頂級超跑及智能電動乘用車以及提供出行技術解決方案業務；其餘一成用作一般營運資金用途。

威馬控股由APOLLO智慧出行由非執行董事沈暉連同其配偶王蕾直接及間接持有賣方已發行股份約80.2%股權，目前為公司之主要股東。在收購完成後將為公司之控股股東。

APOLLO智慧出行集團董事長何敬豐表示，收購事項與集團多年來於高端汽車市場銷售及分銷APOLLO品牌方面累積之經驗及內部專有技術將互惠互利，藉此集團預期將加快進一步發展，推出更全面的產品系列。集團將利用針對性全球營銷及分銷網絡，於中國及全球推出一系列豪華智能電動乘用車車型，預期經擴大集團的業務將受惠於即時的增長。

公司指出，擬繼續經營WM Motor Global Investment的智能電動乘用車業務，鞏固其作為領先出行技術解決方案供應商之一的市場地位並堅持發展其專有的未來出行技術。收購目標公司於截至2021年12月31日止年度的綜合收入約47.4億人民幣（相當於約52.8億港元 ）；及擁有威馬上海的80.93%，而威馬上海擁有收購目標集團所有產生收入的經營實體。

前稱力世紀的APOLLO智慧出行，今早公布交易後高開13.7%，報0.29元，其後最多上升33.3%，高見0.34元，之後掉頭向下，最多跌近13%，最新報0.236元，倒跌7.5%，成交6,260萬元。