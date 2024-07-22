娃哈哈權鬥｜宗馥莉辭職7日後 經股東友好協商 續履行管理職責

內地食品企業巨頭娃哈哈創辦人宗慶後今年2月下旬離世，及後爆出公司內部疑似權鬥，上周突傳出一封《致娃哈哈集團全體員工的函》，信中宗慶後女兒宗馥莉宣布辭去副董事長及總經理職務。不過以宗馥莉辭職日7月15日起計，事隔7日情況有變，娃哈哈今突發聲明名，指「為確保公司的平穩發展，經各股東友好協商，宗馥莉女士決定繼續履行娃哈哈集團的相關管理職責」。
聲明又指，娃哈哈承載夢想和努力，也得到社會各界關心支持，感謝近期各界及媒體關注，並對佔用媒體資源表示歉意。
上周辭副董事長總經理職務
早前內地傳出，娃哈哈在宗慶後離世後，近月爆股權糾紛，並有部分管理人員離職，更指有人舉報宗馥莉侵佔娃哈哈巨額資產。而《致娃哈哈集團全體員工的函》中指出，杭州市上城區人民政府及杭州娃哈哈部分股東，就宗馥莉自宗慶后離世後對娃哈哈集團經營管理的合理性提出質疑，致使宗馥莉無法繼續履行對娃哈哈其持股公司的管理職責。因此，宗馥莉決定自7月15日起辭去娃哈哈集團副董事長、總經理職務，不再參與其經營管理。函件還提及，宗馥莉已將上述相關辭職信送達杭州娃哈哈集團有限公司及其全體股東，亦督促相關方採取負責任的態度，及時按照章程規定的程序重新選聘總經理並由其履行管理職責，確保娃哈哈集團的正常經營，依法維護娃哈哈集團、客戶和全體員工的共同利益。
宗慶後胞弟曾批「剛易折」
而宗馥莉爆出離職後，宗慶後胞弟宗澤後曾在朋友圈公開表示：「是件好事」，並指宗馥莉最大問題是接班娃哈哈不應該考慮如何做大規模，如何賺錢，如何大刀闊斧改變現狀，而是要考慮是如何做好事，做慈善，讓所有人認可，「在這個過程中你可以發現很多問題，也可以發現很多人才，自然而然讓大多數人認可你的接班。她卻反其道而行之，火力四開，鋒芒畢露，應了古語：剛易折。」宗澤後還認為，娃哈哈從本質上的大股東是國家，「如果全是你自己的股份，當然你可以愛怎麼幹就怎麼，國有企業你就是個職業經理人。」