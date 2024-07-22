娃哈哈權鬥｜宗馥莉辭職7日後 經股東友好協商 續履行管理職責

宗慶後(右)今年2月下旬離世，及後爆出娃哈哈疑似權鬥，女兒宗馥莉(左)一度辭去副董事長及總經理職務。(網上圖片)

內地食品企業巨頭娃哈哈創辦人宗慶後今年2月下旬離世，及後爆出公司內部疑似權鬥，上周突傳出一封《致娃哈哈集團全體員工的函》，信中宗慶後女兒宗馥莉宣布辭去副董事長及總經理職務。不過以宗馥莉辭職日7月15日起計，事隔7日情況有變，娃哈哈今突發聲明名，指「為確保公司的平穩發展，經各股東友好協商，宗馥莉女士決定繼續履行娃哈哈集團的相關管理職責」。

聲明又指，娃哈哈承載夢想和努力，也得到社會各界關心支持，感謝近期各界及媒體關注，並對佔用媒體資源表示歉意。