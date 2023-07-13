娛樂媒體業｜羅兵咸永道：本港電影業2025年能恢復疫前水平　今年娛樂及媒體業收入僅增5%

羅兵咸永道最新發布《2023至2027年全球娛樂及媒體行業展望》，報告顯示，香港娛樂及媒體行業2023年的收入預計將同比輕微增長5.55%至97.6 億美元；電影業於2025年亦能恢復疫前水平。

羅兵咸永道表示，香港仍是亞太區主要的電影發行中心，加上疫情影響下，香港觀眾加強支持本地電影製作，其中本地電影《毒舌大狀》票房收入達1,460萬美元（折合約1.14億港元），位列2023年上半年香港票房榜首；政府亦通過香港電影發展基金設立的新計劃，以資助本地製作，促進與其他亞洲合作夥伴的交流。

報告指出，本港電影票房收入從去年疫情中開始恢復，羅兵咸永道預計，今年將能實現反彈。儘管受到本地戲院在去年頭4個月關閉所影響，本港票房收入去年下跌6.6%，不過據目前預計，2025年將恢復至疫情前水平，並有望於2027年增至2.73億美元。

本港娛樂及媒體業收入今年增5%

至於香港娛樂及媒體行業今年的收入，羅兵咸永道預計將按年輕微增長5.55%至97.6億美元，並指出2022年至2027年，複合年增長率為3.47%，預計2027年的收入將達到110億美元。

羅兵咸永道中國內地及香港媒體行業主管合夥人邱麗婷表示，自去年新冠疫情後復甦以來，健康增長成為香港娛樂及媒體的主要趨勢。

羅兵咸永道香港人工智能及新興技術諮詢主管合夥人李德琳表示，人工智能將廣泛應用於娛樂及媒體行業，包括遊戲、電影、電視及音樂製作、廣告市場和市場營銷策略等領域，為內容創作者提供優化創作過程的工具，並帶來更高效的工作流程和創新內容製作。