字節跳動傳斥資234億回購投資者持股

外電報道，全球最大獨角獸字節跳動（ByteDance）計劃跟隨其他科網巨企進行股份回購。外媒引述一份公司備忘錄指出，字節跳動將斥資最多30億美元（約234億港元），從投資者手中回購股份，即是對公司估值約為3,000億美元（約2.34萬億港元），為股東提供變現機會。

字節跳動自2020年起傳出有意把TikTok單獨上市，而抖音和其他中國業務則在香港掛牌，但未有實質進展。外電引述知情人士表示，字節跳動的管理層在今年8月期間舉行的員工大會上透露，現階段沒有上市的計劃或時間表。

報道提到，為幫助股東改善流動資金狀況，字節跳動董事會將在本月底向股東提出股份回購方案，並計劃在未來2至3個月內執行。方案對其股票的估值約為每股176.9美元，股東可按各自持股比例申請參與。本報曾就相關消息向公司查詢，惟截稿前未獲回覆。

上市傳聞多惟至今未有落實

在最近的私募股權二級市場交易中，字節跳動估值據報為3,000億美元或以下，與去年相比，該公司在二級市場的估值介乎3,000億至4,000億美元（約2.34萬億至3.12萬億港元）。

在2012年成立的字節跳動，早期投資者包括紅杉資本、海納國際集團等。該公司最新一輪融資，已在2020年12月。

內地媒體引述其公司章程稱，如果字節跳動沒有上市，從2022年11月開始，部分優先股投資者有權要求公司以現金贖回他們的股權。在贖回期限屆滿前，字節跳動啟動這次股東股票回購計劃，以滿足投資者的投資回報需要。