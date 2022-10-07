字節跳動去年勁蝕849億美元 今年首季業績現轉機

TikTok母公司字節跳動（ByteDance）員工分享的一份財務報告顯示，集團去年淨虧損擴大超過87% 至849億美元，經營虧損更急增超過兩倍至超過70億美元，原因是公司繼續斥巨資，支持業務維持高速增長。

《華爾街日報》報道，字節跳動涵蓋2020年和2021年全年，以及2022年第一季度的財務數據，於今年8月份發送予員工。報告顯示，以北京為總部的字節跳動，2021年經營虧損總額為71.5億美元，較2020年的21.4億美元虧損擴大2.34倍。同期淨虧損亦擴大超過87%，至849億美元，主要由於可換股證券錄得未變現公平值損失，涉及的價值達到數百億美元。

不過，字節跳動在今年第一季度錄得經營利潤，表明這間全球最具價值的初創公司之一，在多年遭受巨額虧損後，業績可能出現轉機。

今年首季度有經營利潤 收入增近8成

字節跳動的經營收入繼續擴大，按年增加近8成至617億美元，支出亦同步上升，銷售成本按年增加79%至274億美元。抵消其收入快速增長的因素包括，期內錄得146億美元的研發支出、192億美元的銷售和營銷費用，以及756億美元的公平值變動，當中，與2020年比較，可換股證券公平值減值超過76%。