字節跳動膺胡潤全球獨角獸榜首 價值1.56萬億元人民幣

全球獨角獸總價值4.6萬億美元(約35.88萬億港元)，按年增長7%。過去一年美國和內地分別出現70家和56家新獨角獸，平均每周一家以上，其他地區有45家，全球共有171家新獨角獸，幾乎每兩天就有一家新獨角獸誕生。

全球獨角獸企業數量達到1,453家，按年增加7%或92家，美國以703家獨角獸領跑，增加37家，佔總數48%；內地則以340家位居第二，增加24家；印度排第三，有67家，減少1家。

胡潤列出了全球成立於2000年之後，價值10億美元(約78億港元)以上的非上市公司。本次榜單估值計算的截止日期為2024年1月1日，在發布前更新估值的重大變化。胡潤研究院自2017年以來追蹤紀錄獨角獸企業，這是第六次發布全球獨角獸榜。