字節跳動TikTok營運總監辭任　自5月後再有高管請辭

Vanessa Pappas於社交平台Twitter上，以TikTok名義開設的「Pappas」帳號宣布，鑑於TikTok已取得成功，覺得是時候前進並重新專注創業熱情，因而決定離職，她又形容現時是「追求企業家精神的合適時機」。在職位過度期間，她將轉任公司顧問。

中國科企字節跳動（ByteDance）旗下抖音海外版TikTok再有人事變動，營運總監Vanessa Pappas宣布即將離職，是自今年5月後，再有高管請辭。

自5月後再有高管請辭

自TikTok行政總裁周受資到美國國會出席聽證會之後，再有TikTok高管請辭。於5月初離職的是TikTok原美國數據資料安全主管Eric Han，他所在的部門之前負責監督美國使用者私人數據的內容的合規、安全策略和審查。

而周受資亦於同日向員工發送備忘錄，宣布曾於迪士尼任職20年的Zenia Mucha，將加入TikTok出任品牌和傳播總監；而TikTok 人事主任Adam Presser則繼續擔任運營主管，負責監督內容、用戶經營和分布。