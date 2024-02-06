存款保障｜存保會：現宜提升存保金額上限至80萬元　爭取年內落實 (更新)

香港存款保障委員會（存保會），就存保金額上限由50萬元增至80萬元等優化建議，公眾諮詢期已於去年10月12日結束，該會周二（6日）公布結果，最終表示現階段適宜提升存保金額上限至80萬元，並爭取2024年內落實新保障額。 至於香港銀行公會發言人表示，銀行業界會按照存款保障計劃的最新指引，全面落實相關細節，提升對存戶的保障。銀行公會亦歡迎當局訂下路線圖，研究未來進一步優化計劃的可行性。 八成受訪者提升至80萬 存保會總裁陳羿指，綜合各方意見，高達八成受訪市民、消費者保障組織，和相關專業團體均認同將保障額提升至80萬元，亦贊成其他優化建議，會方解釋，該水平相比現時50萬港元已經有六成升幅，可以追上累積通脹，更能提升實質保障達兩成，而大部分存戶（超過92%）可獲得十足保障，符合國際標準。 存保會主席劉燕卿表示，存保會將爭取在今年内落實新的保障額，並在實施三年後（即2027年）再作檢討。 【2月6日更新】

去年10月初，有媒體曾報道包括大新銀行等9家中小型行，已向存保會另外提出上限增至100萬元的建議。 存保會發言人表示，諮詢期間收到不少寶貴意見，現正整合和仔細考慮，預計明年初公布結果，定出優化方案。該會明白一些從事零售及商業銀行業務並有頗多分行網點的中小型銀行及虛銀等，向存保會提交上限增至100萬元的意見，反映業界對有關提議亦有強烈支持。銀行公會發言人稱，早前收集了會員行的意見，並交予存保會，相信該會將適時公布最新存保計劃。 存保會倡存保提升至80萬 存保會主席劉燕卿表示，是次檢討不是因為美國有地區銀行倒閉引發，她強調屬定期常規檢討，不過她亦承認有考慮相關因素。劉燕卿續指，是次優化建議，有助確保本港存保計劃繼續符合國際標準，且緊貼本港發展。 而存保會總裁何漢傑補充，存保會在釐定存保計劃的保障額時已考慮了不同因素，並力求在加強保障和控制成本之間取得合理平衡，又歡迎公眾和其他相關持份者就優化建議提出意見。 存保會諮詢文件中，列出4項重點如下： 將保障額由現時的港幣50萬元提高至港幣80萬元

為應付較高的保障額，將向存保計劃成員再次收取建立期徵費，而建立期徵費率維持不變

於銀行合併時，為受影響的存戶提供六個月的額外存款保障

要求存保計劃成員在其數碼渠道展示計劃成員標誌，並簡化私人銀行客戶有關不受保障存款的負面披露規定