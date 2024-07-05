存款保障｜立法會通過存保金額上限至80萬元　10.1生效 (更新)

修例將分兩階段實施，首階段會在今年10月1日生效，涵蓋提升保障額等；第二階段會在明年1月1日起實施。

立法會於周三（7月3日）三讀通過存款保障計劃修訂條例草案，保障額將由現時的50萬元提升至80萬元，於10月起分階段實施，屆時獲全額保障的存戶比率，將由約88%提升至92%。

八成受訪者提升至80萬

存保會總裁2月時指陳羿指，綜合各方意見，高達八成受訪市民、消費者保障組織，和相關專業團體均認同將保障額提升至80萬元，亦贊成其他優化建議，會方解釋，該水平相比現時50萬港元已經有六成升幅，可以追上累積通脹，更能提升實質保障達兩成，而大部分存戶（超過92%）可獲得十足保障，符合國際標準。

存保會主席劉燕卿表示，存保會將爭取在今年内落實新的保障額，並在實施三年後（即2027年）再作檢討。

2022年10月初，有媒體曾報道包括大新銀行等9家中小型行，已向存保會另外提出上限增至100萬元的建議。

存保會發言人表示，諮詢期間收到不少寶貴意見，現正整合和仔細考慮，預計明年初公布結果，定出優化方案。該會明白一些從事零售及商業銀行業務並有頗多分行網點的中小型銀行及虛銀等，向存保會提交上限增至100萬元的意見，反映業界對有關提議亦有強烈支持。銀行公會發言人稱，早前收集了會員行的意見，並交予存保會，相信該會將適時公布最新存保計劃。

存保會倡存保提升至80萬

存保會主席劉燕卿表示，是次檢討不是因為美國有地區銀行倒閉引發，她強調屬定期常規檢討，不過她亦承認有考慮相關因素。劉燕卿續指，是次優化建議，有助確保本港存保計劃繼續符合國際標準，且緊貼本港發展。

而存保會總裁何漢傑補充，存保會在釐定存保計劃的保障額時已考慮了不同因素，並力求在加強保障和控制成本之間取得合理平衡，又歡迎公眾和其他相關持份者就優化建議提出意見。

存保會諮詢文件中，列出4項重點如下：