存款息｜花旗港元美元定存年息逾3厘

花旗銀行指，即日起至10月8日，私人客戶業務/Citigold戶口新客戶，以5萬元或以上開立港元定期存款，或以10,000美元或以上開立美元定存，並持有指定產品結存，開立3個月年息分別為3厘及3.2厘。

此外，該行客戶於網上銀行或手機銀行開立外幣定存，將可獲最高特惠年利率，有關定存將不設最高或最低存款額限制。其中港元1年期最高年息為3.38厘；美元則為3.43厘；英鎊及澳元年息分別為3.18厘及3.05厘。

由即日起至本底，新客戶晉身花旗私人客戶，並成功推薦首位親友開立相同戶口，可獲最高達78,000元現金回贈，其後成功推薦每位親友，可獲12,000元現金回贈。新客戶透過手機開立Citigold銀行戶口及港股戶口，並成功推薦首位親友開立Citigold戶口，將獲最高40,388元現金回贈，其後成功推薦每位親友將可獲3,388元現金回贈。

Citi Plus 新客 儲蓄年利率高見 4.8 厘

截至本月底，全新客戶開立Citi Plus戶口可獲最高達4.8厘儲蓄年利率，首 50,000元存款可獲3厘額外儲蓄年息。

另外，該行又指，即日起至10月8日，新客戶以30萬元人民幣開立定期存款，並持有指定產品結存，3個月及6個月定存年息最高為2.38厘。而於本月底前，以港元新資金兌換人民幣，開立1個月定存，年息最高為5厘。