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財經
2023-02-28 17:50:49

存款數字｜1月港元存款升2.4% 連升3個月

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存款數字｜1月港元存款升2.4% 連升3個月

金管局指，今年1月認可機構存款總額升1.3%，其中港元存款揚2.4%。(資料圖片)

金管局指，今年1月認可機構存款總額升1.3%，其中港元存款揚2.4%，連升3個月，升幅進一步擴大1.2個百企點，至7.65萬億元，其中港元活期存款漲4.2%，儲蓄存款跌0.1%；外幣存款多0.2%。人民幣存款按月0.2%1月底為8,373億元人民幣。跨境貿易結算的人民幣匯款總額為6,152億元人民幣，按月減23.5%。該局指存款變動受多項因素影響，包括利率走勢、市場集資活動等，因此適宜觀察較長期趨勢，毋須過度解讀個別月份的波動。

1月份貸款與墊款總額升1.3%。在香港使用貸款(包括貿易融資)及在香港境外使用的貸款分別增1.3%1.1%。由於港元存款升幅較港元貸款升幅大，港元貸存比率由去年12月底的88.4%，跌至今年1月底的86.8%

M2M3同時升2.4%

今年1月港元貨幣供應量M2M3同時升2.4%，與去年同期比較均上升1.6%。經季節因素調整的港元貨幣供應量M1沒有明顯變動，按年少16.7%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2M31月份均上升1.3%，與去年同期比較，M2M3均上升0.5%

由於按月貨幣統計數字或會受到各種短期因素，如季節性與公開招股相關資金需求，以及營商與投資相關活動影響而出現波動，因此應小心詮釋統計數字。

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