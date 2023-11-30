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財經
2023-11-30 20:29:45

存款｜本港上月港元存款減0.4% 連跌兩個月

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存款｜本港上月港元存款減0.4% 連跌兩個月

本港認可機構存款總額在上月沒有明顯變動，其中港元存款連跌兩個月，上月按月下降0.4%。(資料圖片)

金管局指，本港認可機構存款總額在上月沒有明顯變動，其中港元存款連跌兩個月，上月按月下降0.4%272.7億元，至7.55萬億元，外幣存款則升0.4%，至6.09萬億元。由年初截至10月底計，存款總額及港元存款分別增2.3%1.2%

人民幣存款回升3.3%

另外，本港人民幣存款上月回升3.3%，至10月底為9,840億元人民幣。跨境貿易結算的人民幣匯款總額為9,786億元人民幣，而9月份為10,025億元人民幣，下滑約2.4%。存款變動受多項因素影響，包括利率走勢、市場集資活動等，因此適宜觀察較長期趨勢，毋須過度解讀個別月份的波動。

10月份貸款與墊款總額跌0.5%，年初至10月底累減3.1%。其中在香港使用的貸款(包括貿易融資)及香港境外使用的貸款分別減0.3%1.2%。由於港元貸款的跌幅較港元存款的跌幅大，港元貸存比率由9月底的86.3%，跌至10月底的86.1%

部分反映投資相關活動

另外，上月港元貨幣供應量M2M3同時跌0.4%，與去年同期比較則均升3.3%。經季節因素調整港元貨幣供應量M10.4%，與去年同期比較則減15.4%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2M310月份均微升0.1%，與去年同期比較，均漲3.3%

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由於按月貨幣統計數字或會受到各種短期因素，如季節性與公開招股相關資金需求，以及營商與投資相關活動影響而出現波動，因此應小心詮釋統計數字。

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