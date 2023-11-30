存款｜本港上月港元存款減0.4% 連跌兩個月

本港認可機構存款總額在上月沒有明顯變動，其中港元存款連跌兩個月，上月按月下降0.4%。(資料圖片)

金管局指，本港認可機構存款總額在上月沒有明顯變動，其中港元存款連跌兩個月，上月按月下降0.4%或272.7億元，至7.55萬億元，外幣存款則升0.4%，至6.09萬億元。由年初截至10月底計，存款總額及港元存款分別增2.3%及1.2%。

人民幣存款回升 3.3%

另外，本港人民幣存款上月回升3.3%，至10月底為9,840億元人民幣。跨境貿易結算的人民幣匯款總額為9,786億元人民幣，而9月份為10,025億元人民幣，下滑約2.4%。存款變動受多項因素影響，包括利率走勢、市場集資活動等，因此適宜觀察較長期趨勢，毋須過度解讀個別月份的波動。