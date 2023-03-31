季度回顧｜科技股首季兩極走 京東大輸家 擬再分拆

恒指累計本月及本季均暫有約520點或2.6%進帳。 (中通社)

阿里巴巴(9988)的重組消息，引領恒生指數錄3連升，累漲742點，至20,309點，累計本月及本季均暫有約520點或2.6%進帳。雖然市場首季仍一度深陷加息陰霾，但並非所有科技股均明顯受壓，借助AI概念熱炒的百度集團(9888)全季暫累漲近34%，為表現最好藍籌；相反，乏好消息支撐的京東集團(9618)全季累失近26%，藍籌最差，惟集團昨同時宣布擬再分拆京東產發及京東工業兩公司在港上市，觸發美股預託證券(ADR)昨早段一度折算報172.3港元，較港飆5.5%。

京東昨收報163.2元，升4.1元或2.6%，成交額23.6億元。同系的京東健康(6618)昨跌3.6%，京東物流(2618)漲1%。

京東產發 京東工業 昨齊遞表

京東昨公布，擬分拆京東產發及京東工業於港交所(388)獨立上市，並已在昨日提交申請。京東產發於2012年1月19日在開曼群島註冊成立，京東持有約74.96%，為內地和亞洲現代化基礎設施開發及管理平台，主要包括物流園區及產業園區等。京東工業於2019年11月5日在開曼群島註冊成立，京東持股約77.95%，為內地工業供應鏈技術與服務提供商。分拆完成後，京東將繼續經營線上零售和電子商務平台業務。

京東指，分拆可使投資者更好地評估公司，並專注自身業務，亦可按兩公司自身優勢更好地反映價值，提高其營運及財務透明度。京東分別在2020年12月分拆京東健康及2021年5月分拆京東物流上市，京東分別在兩股分拆當季升16.4%及跌5.2%，惟累計2021至今則累挫51.1%。