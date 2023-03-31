季度回顧｜科技股首季兩極走 京東大輸家 擬再分拆

阿里巴巴(9988)的重組消息，引領恒生指數錄3連升，累漲742點，至20,309點，累計本月及本季均暫有約520點或2.6%進帳。雖然市場首季仍一度深陷加息陰霾，但並非所有科技股均明顯受壓，借助AI概念熱炒的百度集團(9888)全季暫累漲近34%，為表現最好藍籌；相反，乏好消息支撐的京東集團(9618)全季累失近26%，藍籌最差，惟集團昨同時宣布擬再分拆京東產發及京東工業兩公司在港上市，觸發美股預託證券(ADR)昨早段一度折算報172.3港元，較港飆5.5%。
京東昨收報163.2元，升4.1元或2.6%，成交額23.6億元。同系的京東健康(6618)昨跌3.6%，京東物流(2618)漲1%。
京東產發 京東工業 昨齊遞表
京東昨公布，擬分拆京東產發及京東工業於港交所(388)獨立上市，並已在昨日提交申請。京東產發於2012年1月19日在開曼群島註冊成立，京東持有約74.96%，為內地和亞洲現代化基礎設施開發及管理平台，主要包括物流園區及產業園區等。京東工業於2019年11月5日在開曼群島註冊成立，京東持股約77.95%，為內地工業供應鏈技術與服務提供商。分拆完成後，京東將繼續經營線上零售和電子商務平台業務。
京東指，分拆可使投資者更好地評估公司，並專注自身業務，亦可按兩公司自身優勢更好地反映價值，提高其營運及財務透明度。京東分別在2020年12月分拆京東健康及2021年5月分拆京東物流上市，京東分別在兩股分拆當季升16.4%及跌5.2%，惟累計2021至今則累挫51.1%。
菜鳥傳年底來港 估值1560億
至於亦計劃以分拆形式釋放價值的阿里，昨外電傳出旗下六大業務中的菜鳥物流在投行中金及花旗的協助下，最快今年底來港，估值200億美元(約1,560億港元)。惟菜鳥昨回應指，暫時未有明確規劃及時間表。阿里昨升2.35元或2.5%，收報96.9元，貢獻恒指44點，連續兩日成升市主力，累升15%。
AI概念科企跑出 三桶油亮麗
事實上，即使科技股業績普遍對辦，但今季表現仍兩極，除百度外，同樣有AI概念的網易(9999)及騰訊控股(700)全季分別累升18.7%及15.3%。相反，繼京東後，美團(3690)今季累挫18.7%，為表現第三差藍籌，阿里健康(241)亦累失12.6%。至於藍籌贏家還有三桶油，中國石油(857)、中國石化(386)及中海油(883)分別累升31.1%、25.2%及17.6%。