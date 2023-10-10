熱門搜尋:
陳凱港 以巴衝突 曾憲哲 Lolly Talk 江偉 施政報告2023 大閘蟹2023 網上熱話 美國冒險樂園 流感 天氣 AIRSIDE 鍾培生 綠色債券 恒大 香港夜繽紛 JPEX 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
財經
2023-10-10 20:17:14

季度展望｜大華銀行看淡美元走勢 人民幣今季料見6.9

分享：
季度展望｜大華銀行看淡美元走勢 人民幣今季料見6.9

大華銀行環球經濟與市場研究部發表第四季度展望，預期美元兌亞洲外匯及美元兌人民幣將在今年第四季見頂。(資料圖片)

大華銀行環球經濟與市場研究部發表第四季度展望，該行大中華區環球金融主管李國基預期，美元兌大多數主要外匯(日圓除外)今季維持強勢，並於明年第一季開始轉弱，主要受市場揣測聯儲局減息加劇所影響。因此，該行預期歐元兌美元、英鎊兌美元，以及澳元兌美元今季最新預測分別為1.141.340.69

他續指，今年第三季大多數亞洲外匯兌美元下跌，人民幣跌至7.35兌一美元，創2007年底以來新低。內地政府將進一步減息並實施其他政策措施，以刺激內部需求、穩定房地產市場及處理地方政府債務風險。即使人民幣有回穩跡象，但短期內大幅反彈的機會不大。當市場在明年開始揣測聯儲局減息之時，聯儲局與中國人民銀行之間的貨幣政策分歧將會收窄，屆時人民幣便有望大幅反彈。

展望未來，隨著內地市場氣氛及宏觀數據進一步回穩，預期美元兌亞洲外匯及美元兌人民幣將在今年第四季見頂，然後明年全年走低，到時美元將開始展現廣泛弱勢，預期美元兌人民幣今季料為6.9

港匯今季維持於7.85水平

至於港元方面，上季美元兌港元在7.797.85之間上下波動；受香港銀行同業拆息挾高影響，港匯於9月由7.85回落至7.82。該行指，受美國利率長期走高影響，美元兌港元有可能靠近7.85兌換保證上限，並最少維持至今季；然後，隨著聯儲局明年減息成為市場焦點，美元兌港元匯率將逐步回落。更新美元兌港元匯率預測，今季至明年首季分別為7.857.83、第二季及第三季同為7.8

 

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受