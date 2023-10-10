季度展望｜大華銀行看淡美元走勢 人民幣今季料見6.9

大華銀行環球經濟與市場研究部發表第四季度展望，該行大中華區環球金融主管李國基預期，美元兌大多數主要外匯(日圓除外)今季維持強勢，並於明年第一季開始轉弱，主要受市場揣測聯儲局減息加劇所影響。因此，該行預期歐元兌美元、英鎊兌美元，以及澳元兌美元今季最新預測分別為1.14、1.34及0.69。

他續指，今年第三季大多數亞洲外匯兌美元下跌，人民幣跌至7.35兌一美元，創2007年底以來新低。內地政府將進一步減息並實施其他政策措施，以刺激內部需求、穩定房地產市場及處理地方政府債務風險。即使人民幣有回穩跡象，但短期內大幅反彈的機會不大。當市場在明年開始揣測聯儲局減息之時，聯儲局與中國人民銀行之間的貨幣政策分歧將會收窄，屆時人民幣便有望大幅反彈。