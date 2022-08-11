季瀉兩成 軟庫減持9% 英基金搬倉 阿里掀外資股東撤退恐慌

阿里巴巴(9988)雖然交出勝預期季績，但在外資減持及美國退市的恐慌夾擊下，今季股價仍累瀉兩成，跑輸恒生指數同期的一成跌幅。而大股東軟庫昨終於確認，與數家金融機構訂立阿里的預付遠期合約，並將提前結算，變相減持阿里9%；同時，英國長倉投資基金Baillie Gifford將旗下近全數約175萬股阿里美國預託股份(ADS)持股，轉倉至香港，亦惹減持揣測。

市場早前已傳出，軟庫擬以預付遠期合約形式出售旗下三分一阿里股份。阿里昨收報87.95元，跌1.65元或1.8%，成交額32.67億元，累計7月至今已瀉21%。截至本港時間昨晚8時半，阿里美股盤前折算報89.3元，較港高1.5%。

軟庫持倉降至14.6% 套現2700億

阿里及軟庫均公布，軟庫已獲批提前結算先前與數家金融機構交易對手訂立的若干預付遠期合約，涉及最多約2.42億股阿里ADS，佔阿里已發行股份總數的約9%。結算完成後，軟庫的阿里持股，由23.7%，降至14.6%。

根據軟庫披露，上述股份結算將於本月中開始，預計將於下月底完成，並將獲得4.6萬億日圓(約2,700億港元)除稅前收入，並在9月底止季度入帳。軟庫預計，相關預付遠期合約的股份結算將不會導致各金融機構交易對手向市場額外出售任何阿里股份，原因是所涉及的股份已在市場上進行對沖。

英基金傳持倉移港 市值涉12億

至於基金Baillie Gifford向美國證交會(SEC)提交的最新文件顯示，旗下多隻中概股ADS持倉大減，如百度集團(9888)、騰訊音樂及網易(9999)，當中175萬股阿里及6.8萬股京東集團(9618)更近全數減持。據悉，基金所持的阿里ADS只是轉倉港股，由於SEC只要求披露美股持倉，因此相關轉倉活動未能在文件中披露，而以阿里每股ADS相當於8股港股計，相關阿里持倉市值約12.3億元。

雖然Baillie Gifford是搬倉阿里而非減持，但未能完全釋除其「退場」的疑慮。事實上，被指為阿里ADS託管行的花旗，近年幾乎每季均有大額阿里轉倉股存入，相關股份並迅速在未來數月近悉售，最近一次為6月底存入7.22億股，至今不足1個半月，已累計淨沽出4.5億股，反映有大戶一直密密減持。

大行不淡 光大看好業績籲增持

不過在阿里季績優勝下，券商普遍認為股價可跑贏，光大證券維持「增持」評級，2023年至2025年預測純利分別675.6億元人民幣、793.64億元人民幣及944.98億元人民幣。