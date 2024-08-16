季績出爐｜淘天菜鳥EBITA齊跌 阿里少賺9% 雲智能獨亮麗

阿里巴巴(9988)昨公布6月底季績，季度純利242.69億元(人民幣，下同)，按年少29.3%；非公認會計準則淨利潤406.91億元，減9.4%。六大業務中，四業務的EBITA倒退，旗艦業務淘天上季經調整EBITA錄488.1億元，少1%；菜鳥錄6.18億元，少30%。相反，雲智能表現最亮麗，上季經調整EBITA錄23.37億元，飆升1.55倍。集團首席執行官吳泳銘表示，雲計算受惠公共雲和人工智能相關產品的採用量提升，將持續投入以保持市場領先地位。

減少直營 中國零售商業收入降 9%

阿里上季的淘天業務中，來自中國零售商業的收入錄1,074.21億元，按年少2%，主要由於直營及其他收入下降 9%，至273.06億元，原因是集團計劃減少若干直營業務導致消費電子和電器類的銷售額下降。淘天整體收入亦少1.3%，至1,133.73億元。至於菜鳥收入多16%，至268.11億元。

其他三大業務方面，以本地生活集團見改善，上季收入增長12%，至162.29億元；經調整EBITA虧損收窄至3.86億元，去年同期虧損19.82億元，主要是由於運營效率改善和規模擴大所致。至於大文娛集團收入錄55.81億元，漲4%；經調整EBITA轉虧損1.03億元，去年同期為盈利6300萬元。阿里國際數字商業集團(AIDC)虧損更擴大，上季收入升32%，至292.93億元；經調整EBITA虧損37.06億元，去年同期虧損4.2億元，主要由於對速賣通和Trendyol跨境業務的投入增加。