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財經
2023-11-17 04:30:42
日報

季績放榜｜重組遇阻 派息難堵拋售 馬雲部署沽阿里 外圍急跌

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阿里巴巴 雲智能 馬雲

阿里巴巴(9988)推動「1+6+N」的戰略架構重組再遇滑鐵盧之際，再傳出創辦人馬雲擬減持，阿里外圍急插水！集團昨公布截至9月底止第二季季績時，透露不再推進雲智能的完全分拆及盒馬上市暫緩，加上同時爆出馬雲家族信託部署減持，即使其宣布首度派息，亦難阻市場拋售，阿里昨美股盤前一度跌逾9%，低位折算較港股低約半成。

阿里昨放榜前收報81.35元，失1.85元或2.2%。截至本港時間昨晚9時，阿里美股盤前跌幅稍收窄，報81.01美元，跌近7%，仍較港股低3%。

千萬股ADS轉流通 涉近68億市值
據美國證監會文件披露，馬雲家族信託旗下兩間全資公司，各將500萬股美國存託股票(ADS)限制性股票，轉為自由流通股票，並擬出售，以周三阿里ADS收市87.07美元計，涉及市值8.7億美元(約67.9億港元)。

雲智能分拆叫停 盒馬上市暫緩

另外，集團指美國近期擴大對先進計算芯片出口的限制，給雲智能集團的前景帶來不確定性，認為其分拆可能無法按照原先的設想提升股東價值，因此決定不再推進雲智能的完全分拆，而是專注建立其可持續增長的模型。另外，盒馬的首次公開募股計劃亦暫緩，集團指正在評估確保成功推進項目實施和提升股東價值所必須的市場狀況和其他因素。

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首派年度息 每股普通股12.5美仙

阿里昨同時宣布首度派發年度股息，每股普通股0.125美元(約0.975港元)，或每股美國存託股1美元，股息總額約25億美元(約195億港元)。首席財務官徐宏指，這是在現有股份回購計劃之外，又一持續努力提高股東回報的舉措。

季績方面，集團上季純利277.06億元人民幣，去年同期則虧損205.61億元人民幣；收入2,247.9億元人民幣，按年多8.5%；非公認會計準則淨利潤401.88億元人民幣，增18.8%，勝市場預期；經調整 EBITDA錄492.37億元人民幣，多13.7%；攤薄每股美國存託股收益10.77元人民幣。

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