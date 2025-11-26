季績符預期！阿里少賺72% AI收入提速

阿里包括「淘寶閃購」和餓了麼業務的即時零售，上季收入大升60%。(資料圖片)

阿里昨收報157.8港元，跌2.1%。截至本港時間昨晚9時半，阿里美股盤前造好，曾報164.66美元，升2.5%，折算較港股則高水1.7%。

阿里巴巴(9988)昨交出預期之內的季績！集團上季非公認會計準則淨利潤103.52億元(人民幣，下同)，按年下降72%，為市場預期之內；收入則錄2,477.95億元，大升5%，則為預期上限。收入有驚喜，主要受惠雲智能集團收入大升34%，至398.24億元，按季計亦增19.2%，反映AI相關產品所帶動的收入持續提速。

AI連續9季實現3位數增長

單計上季，阿里雲智能收入大升34%之餘，亦錄得經調整EBITA錄36.04億元，多35%，增長勢頭主要由公共雲業務收入增長所帶動，其中包括AI相關產品採用量的提升。集團又透露，AI相關產品收入保持強勁勢頭，並已連續9個季度實現3位數按年增長。

阿里首席財務官徐宏表示，集團會將利潤及自由現金流投向未來布局，短期盈利能力預計將有所波動。而過去4個季度，阿里在AI+雲基礎設施的資本開支約1,200億元。

即時零售收入升60% AIDC轉賺

對於受市場關注、包括「淘寶閃購」和餓了麼App業務的即時零售，上季收入229.06億元，大升60%，帶動中國電商業務總收入升16%，至1,325.78億元，惟經調整EBITA錄104.97億元，大減76%。