季績符預期！阿里少賺72% AI收入提速

阿里巴巴(9988)昨交出預期之內的季績！集團上季非公認會計準則淨利潤103.52億元(人民幣，下同)，按年下降72%，為市場預期之內；收入則錄2,477.95億元，大升5%，則為預期上限。收入有驚喜，主要受惠雲智能集團收入大升34%，至398.24億元，按季計亦增19.2%，反映AI相關產品所帶動的收入持續提速。
阿里昨收報157.8港元，跌2.1%。截至本港時間昨晚9時半，阿里美股盤前造好，曾報164.66美元，升2.5%，折算較港股則高水1.7%。
阿里上季季度純利209.9億元，少52%；每股收益1.09元。累計今年6個月，阿里純利641.06億元，減6%；非公認會計準則淨利潤438.6億元，少43%；收入4,954.47億元，增3%，每股盈利3.34元，維持不派中期息。
AI連續9季實現3位數增長
單計上季，阿里雲智能收入大升34%之餘，亦錄得經調整EBITA錄36.04億元，多35%，增長勢頭主要由公共雲業務收入增長所帶動，其中包括AI相關產品採用量的提升。集團又透露，AI相關產品收入保持強勁勢頭，並已連續9個季度實現3位數按年增長。
阿里首席財務官徐宏表示，集團會將利潤及自由現金流投向未來布局，短期盈利能力預計將有所波動。而過去4個季度，阿里在AI+雲基礎設施的資本開支約1,200億元。
即時零售收入升60% AIDC轉賺
對於受市場關注、包括「淘寶閃購」和餓了麼App業務的即時零售，上季收入229.06億元，大升60%，帶動中國電商業務總收入升16%，至1,325.78億元，惟經調整EBITA錄104.97億元，大減76%。
至於阿里國際數字商業(AIDC)收入347.99億元，多一成；經調整EBITA轉賺1.62億元，去年同期蝕29.05億元。
阿里首席執行官吳泳銘表示，集團正處投入階段，構建AI技術和基礎設施，以及生活服務與電商結合的大消費平台，創造長期戰略價值。而AI+雲、大消費兩大核心業務保持強勁增長，在消費領域，即時零售規模擴大、單位經濟效益顯著改善，帶動淘寶App月活躍消費者實現快速增長。