季績遜色｜監管及經濟拖累需求 騰訊廣告收入兩年低

股│王│放│榜

股王季績未見起色！騰訊控股(700)昨公布截至3月底止非國際財務報告準則(non-GAAP)純利跌23%，至255.45億元(人民幣，下同)(約297億港元)，較市場普遍預期跌約兩成遜色。更甚是，集團上季遊戲收入未見改善之餘，同時由於監管及宏觀經濟的不利因素導致廣告需求疲弱，因此首季網絡廣告收入下挫17.6%，至179.88億元，為2019年首季後，兩年來收入最低的季度。

騰訊昨收報365.6港元，跌2.8港元或0.8%，成交額103億港元。截至本港時間昨晚9時，騰訊美國預託證券(ADR)盤前走低，折算港元報354.4港元，較港低3.1%。

總收入1355億人幣 近零增長

騰訊首季純利234.13億元，大減51%，收入1,354.71億元，多0.1%，經營盈利則挫34%，至372.17億元，每股盈利2.455元。

集團指，上季網絡廣告下降，反映了教育、互聯網服務及電子商務等行業的廣告需求疲軟，以及網絡廣告行業自身監管變化的影響，但指部分負面影響被快速消費品的穩定需求及合併搜狗帶來的廣告收入抵銷。

未成年人保護措施拖累手遊

至於受關注的遊戲業務，騰訊上季增值服務收入727億元，只多0.4%，手機遊戲增值服務收入總額403億元，跌3%，亦為兩年來首次出現季度下跌；個人電腦客戶遊戲收入多2%，至121億元。而本土市場遊戲收入則少1%，至330億元，主要由於未成年人保護措施對活躍用戶及付費用戶數量造成了直接及間接的影響；至於國際市場遊戲收入僅多4%，至106億元。

金融科技及企業服務業務收入則錄428億元，多10%，增速放緩反映今年3月新冠肺炎疫情影響商業支付交易金額。

騰訊總裁劉熾平表示，過去兩個月內地已釋出支持訊號，推動監管正常化，並已重新批出遊戲版號，但估計監管機構仍需時間將政策轉為實際行動，因而相信政策帶來的收入貢獻或滯後。

投資滴滴損手 巨額撥備70億人幣

屋漏偏逢連夜雨，廣告與遊戲收入受打擊之餘，騰訊上季更錄巨額撥備，季內就有減值跡象的聯營公司作出減值撥備70億元，佔上季純利近三成。集團表示，該等聯營公司中大部分的可收回金額為以公允價值減處置成本釐定，涉及交通出行服務及網絡媒體等領域投資。

市場普遍相信騰訊的巨額撥備涉及滴滴出行，目前集團持有滴滴約7.4%的A類股份。滴滴美國股價今年累挫近七成，較上市價挫近九成，市值累計蒸發4,270億港元，騰訊的持股帳面亦勁蝕近76億港元。