季績高峰｜本周聚焦科企放榜 騰訊盈利恐連續5季倒退

港股連續兩周明顯反彈後，本周踏入季績高峰，尤其多隻重磅科企放榜，包括騰訊控股(700)、阿里巴巴(9988)及京東集團(9618)，當中市場估計「股王」騰訊上季非國際財務報告準則(Non-IFRS)純利最差會按年倒退16.6%，即連續5季錄按年倒退。

騰訊將在周三公布第三季季績，至於明日放榜的有金山軟件(3888)及騰訊音樂(1698)，周四則有阿里巴巴、網易(9999)及微博(9898)，周五則有京東系派成績表。

大行普遍認為騰訊上季仍未能擺脫遊戲版號欠奉及新冠肺炎疫情的困局，料遊戲及廣告收入仍錄下降，除中金估其上季Non-IFRS純利可錄按年4.4%升幅、至331.33億元(人民幣，下同)外，其餘均預料會倒退，最悲觀為瑞銀估錄264.67億元，即按年減16.6%；至於上季純利，大行預測介乎176.81億元至291.69億元，按年下挫26.2%至55.2%；收入則普遍料仍探底，預測介乎漲0.2%至跌3.6%的水平。

多間大行均預料騰訊上季廣告收入會再下挫，海通料挫11%，摩根大通預測下降12%，摩根士丹利及花旗均估計失約13%。至於最樂觀的中金指，雖然騰訊收入仍尋底，惟上季起盈利增長已見善，主要因成本控制奏效。