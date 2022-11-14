季績高峰｜本周聚焦科企放榜 騰訊盈利恐連續5季倒退

港股連續兩周明顯反彈後，本周踏入季績高峰，尤其多隻重磅科企放榜，包括騰訊控股(700)、阿里巴巴(9988)及京東集團(9618)，當中市場估計「股王」騰訊上季非國際財務報告準則(Non-IFRS)純利最差會按年倒退16.6%，即連續5季錄按年倒退。
騰訊將在周三公布第三季季績，至於明日放榜的有金山軟件(3888)及騰訊音樂(1698)，周四則有阿里巴巴、網易(9999)及微博(9898)，周五則有京東系派成績表。
大行普遍認為騰訊上季仍未能擺脫遊戲版號欠奉及新冠肺炎疫情的困局，料遊戲及廣告收入仍錄下降，除中金估其上季Non-IFRS純利可錄按年4.4%升幅、至331.33億元(人民幣，下同)外，其餘均預料會倒退，最悲觀為瑞銀估錄264.67億元，即按年減16.6%；至於上季純利，大行預測介乎176.81億元至291.69億元，按年下挫26.2%至55.2%；收入則普遍料仍探底，預測介乎漲0.2%至跌3.6%的水平。
多間大行均預料騰訊上季廣告收入會再下挫，海通料挫11%，摩根大通預測下降12%，摩根士丹利及花旗均估計失約13%。至於最樂觀的中金指，雖然騰訊收入仍尋底，惟上季起盈利增長已見善，主要因成本控制奏效。
成本優化奏效 阿里純利料飆
至於阿里巴巴將公布9月底止次季業績，大行認同其成本控制措施見效，平均料純利錄197.67億元，即按年飆2.7倍，經調整盈利304.15億元，增6.6%。德銀認為，雖然阿里收入增長有壓力，但新業務成本優化有助改善利潤率，料上季經調整EBITA按年升16%，終止連挫5個季度的趨勢。
雙11變低調 電商不公布銷售
不過包括阿里在內的多間電商在「雙11」表現低調。阿里第十四屆「天貓雙11」沒有舉辦名人晚會之餘，更只公布商品成交總額(GMV)與去年持平，首次不公布實質金額，而去年11月首11日GMV達5,403億元。至於京東亦未有公布實質數字，只表示「雙11」銷售創紀錄，增長超過行業平均。
高盛：兩會後結束清零機會大
阿里上周五的美國預預託證券(ADR)亦逆向走低，較港低2.1%，折算港元再失守70元水平。相反，滙豐控股(005)、騰訊及美團(3690)ADR均較港升逾1%。綜合主要ADR表現，相當於恒生指數今高開107點，至17,433點。高盛報告指，內地將入境檢疫期由「7+3」縮減至「5+3」，對經濟影響微，但卻釋出中央有意退出「清零」的訊號，該行估計「清零」措施會在整個冬天維持，但很大機會在明年3月兩會後改變。