季蝕千億｜外匯基金全年難扭虧

至於首3季其他股票投資虧損高達924億元表現最差，其次為債券，亦失787億元，香港股票及外匯分別蝕358億元及436億元；其他投資亦見紅共涉150億元，期內基金投資回報為負6%。

環球通脹高企，各地央行大手加息，經濟面臨衰退，加上地緣局勢及能源危機，以及美元強勢等因素於上季持續困擾金融市場，出現股債齊落罕見趨勢，其中標準普爾500指數及恒生指數上季累瀉5.3%及21.2%。外匯基金香港股票及其他股票投資更蝕273億元及192億元；債券及外匯投資分別錄虧損228億元及308億元，四大類投資表現齊損手。上季向港府財政儲備支付80億元，向其他港府基金和法定組織支付55億元。

環球金融市場今年表現疲弱，外匯基金四大項主要投資包括股票及債券於第三季全軍覆沒，令期內投資錄虧損高達1,001億元，為歷來第三多，兼連續3個季度見紅合共2,655億元，即每名港人平均虧損逾3.54萬元。金管局總裁余偉文預告，外匯基金全年難以扭虧，即或繼2015年後，7年後首再損手。

余偉文：明年投資環境續有挑戰

余偉文指，利率上升令借貸成本水漲船高，不明朗因素持續，部分地區經濟將進入衰退，料金融市場續波動，需保持審慎投資策略。他更形容今年投資環境非常困難，「數十年來首次見到股債匯同步錄得虧損，無險可避」，由於今季市場反彈，將減少外匯基金的損失，但全年亦難免續錄虧損，未來會繼續加強投資組合防禦性。他又預期明年環球金融緊縮，以及利率仍維持高企，相信環球經濟將下跌，投資環境續有挑戰。

余偉文重申，無計劃改變聯繫匯率制度，又指本港在維繫制度的資源及能力上，是不可置疑。對於有「大鱷」擬打港元主意，他強調最重要是要維繫巿場對聯匯制度的信心，加上本港外匯儲備非常強，現有逾4,000億美元，保持在整體貨幣基礎的1.7倍，背後的資源及後盾非常強，銀行體制亦非常穩健，對於不同風浪都可以抵擋。不過，他預警，如果美國12月繼續加息，不排除資金仍會流出港元，令港元再度轉弱。

另外，近期本港樓市轉弱及負資產急增，余偉文重申目前無意調整樓市逆周期措施，而在評估逆周期時，會考慮不同因素，包括樓價、成交、香港以及外圍經濟環境及失業率等。