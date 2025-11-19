季賺7億人幣 小米汽車首錄盈利

小米指，上季單計智能電動車收入為283億元，大升1.98倍，主要是由於汽車交付量及ASP(平均售價)均有所增加所致。集團又指，智能電動汽車的ASP亦上升9%，至每輛約26萬元，主要由於交付ASP較高的Xiaomi SU7 Ultra及Xiaomi YU7系列所致。至於其他相關業務收入為7億元，多2.6倍，受惠售後服務及汽車金融服務收入增加。

小米集團(1810)昨收市後公布9月底止第三季業績，期內經調整盈利113.1億元(人民幣，下同)，按年大升80.9%。集團又透露，智能電動汽車及AI等創新業務分部首次實現單季度經營盈利，經營收益為7億元；單季收入則達290億元，飆近兩倍，創歷史新高，佔集團總收入比例達25.6%。另外，上季小米交付新車約10.88萬，多1.7倍，亦創歷史新高。

本周提早全年交付目標

小米總裁盧偉冰指，小米累計首3季交付新車逾26.5萬輛，更透露本周將完成全年35萬輛的年度交付目標，並預料明年整體交付仍可保持增長。不過他指，汽車業明年仍有挑戰，包括購置稅補貼減半，以及競爭激烈，因而預計明年汽車毛利率會下降。集團上季智能電動汽車及AI等創新業務毛利升3.4倍，至73.84億元，毛利率25.5%，按年升8.4個百分點，按季則減0.9個百分點。

上季智能手機收入減3%

整體業績方面，小米上季總收入1,131.2億元，升22.3%；毛利多37.4%至259.36億元，毛利率22.9%，多2.5個百分點；純利122.57億元，多1.3倍。分部表現方面，佔集團總收入40.6%的智能手機業務，上季收入459.69億元，少3.1%，主要是由於智能手機ASP下降3.6%，至1,062.8元；佔總收入24.4%的 IoT與生活消費產品，上季收入275.52億元，增5.5%。