守十天線｜恒指再失120點 大摩唱淡京東遇襲 壓低港股

港股氣氛昨受兩大消息困擾。摩根士丹利將恒指目標削11%，至17,000點，加上業績後造好的京東集團(9618)被沃爾瑪趁勢清倉，影響市場氣氛。恒生指數昨低開後反覆向下，最終收市跌120點，收報17,391點，守住10天線(昨處17,239點)。全日波幅只有279點；成交增加至938億元，連續3日不足千億。
大摩恒指目標降至萬七關 最淡看萬二
大摩最新報告削減中港股市目標價，恒指2025年6月基本情景目標由19,150點下調至17,000點，減2,150點或11.2%，即比現價略低。樂觀情景下，目標也下調至20,500點；悲觀情景則改看12,000點；主要因為盈利有持續收縮壓力。而A股滬深300指數的目標價，也從3,900點降至3,500點。
事有湊巧，美股周二盤後傳出零售巨頭沃爾瑪擬出售手上近36億美元京東股份。京東昨曾暴跌11%失守百元關，不過低位有承接，收報102.4元，跌8.7%。全日成交增至69億元。
沃爾瑪清倉 京東30億回購彈藥盡出接貨
外電指，沃爾瑪最終以24.95美元出售所持1.445億股京東，套現36億美元(約281億港元)。京東昨晚發通告確認沃爾瑪不再持股，公司昨動用約3.9億美元(約30.4億港元)回購，令3月批准的30億美元回購限額用罄。
京東被沽售，打擊科指氣氛，為四大指數中跌幅最大，跌1.8%。除京東外，快手(1024)也挫一成。快手公布業績勝預期，但被多家券商輕微下調目標價。
但金價隔晚曾創新高，金礦股向好。招金礦業(1818)升2.8%；山東黃金(1787)股價升2.5%；業績亮麗的泡泡瑪特(9992)多賺93%兼毛利率增，股價昨創52周高，升近11%。恒基地產(012)昨晚公布中期股東應佔基礎盈利錄54.41億元，按年跌10.4%；中期息維持每股0.5元。業績前跌1.8%。