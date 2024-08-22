守十天線｜恒指再失120點 大摩唱淡京東遇襲 壓低港股

港股氣氛昨受兩大消息困擾。摩根士丹利將恒指目標削11%，至17,000點，加上業績後造好的京東集團(9618)被沃爾瑪趁勢清倉，影響市場氣氛。恒生指數昨低開後反覆向下，最終收市跌120點，收報17,391點，守住10天線(昨處17,239點)。全日波幅只有279點；成交增加至938億元，連續3日不足千億。

大摩恒指目標降至萬七關 最淡看萬二

大摩最新報告削減中港股市目標價，恒指2025年6月基本情景目標由19,150點下調至17,000點，減2,150點或11.2%，即比現價略低。樂觀情景下，目標也下調至20,500點；悲觀情景則改看12,000點；主要因為盈利有持續收縮壓力。而A股滬深300指數的目標價，也從3,900點降至3,500點。