安成宰任評判！滙豐信用卡推料理真人騷 勝出餐廳可贏百萬

滙豐信用卡公布，聯乘於韓國的米芝蓮三星主廚安成宰推出《最紅大廚》料理真人騷，公開招募餐廳大廚參賽，報名期由即日起至今年4月30日，務求推選出本地餐廳的「最強大廚」，由安成宰出任評判，勝出的參賽廚師可贏得價值100萬元的餐廳宣傳套餐。
滙豐指，成功出線的八強餐廳，更可近距離與安成宰交流廚藝，為餐廳的拿手菜式注入新元素。
餐廳大廚參加資格如下：
• 必須為香港合法經營之餐飲食肆並持有有效之食肆牌照(暫准牌照除外)；
• 必須符合香港政府之中小企業定義(即其聘用之員工人數不多於50名)；
• 具有實體店舖，同時該實體店舖必須於活動期間經常營業及對公眾開放；
• 店舖必須支持滙豐信用卡、滙豐萬事達卡®扣賬卡及/或 PayMe 付款等
報名方式：
參賽的餐廳廚師需要將以下資料電郵至滙豐信用卡所委託的第三方服務供應商之電郵地址([email protected])，標題為「最紅大廚」。
所需內容包括：
• 餐廳名稱
• 餐廳商標
• 實體店舖地址
• 餐廳及招牌菜式簡介(100 個中文字或 500 個英文字內)
• 招牌菜式照片 3 張(相片最少為1 MB大小，並以JPEG或PNG格式提交)
• 參賽代表及其半身照片1張(相片規格同上)
• 聯絡代表、聯絡電話及電郵地址