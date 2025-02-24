安成宰任評判！滙豐信用卡推料理真人騷 勝出餐廳可贏百萬

滙豐信用卡公布，聯乘於韓國的米芝蓮三星主廚安成宰推出《最紅大廚》料理真人騷，公開招募餐廳大廚參賽，報名期由即日起至今年4月30日，務求推選出本地餐廳的「最強大廚」，由安成宰出任評判，勝出的參賽廚師可贏得價值100萬元的餐廳宣傳套餐。

滙豐指，成功出線的八強餐廳，更可近距離與安成宰交流廚藝，為餐廳的拿手菜式注入新元素。

餐廳大廚參加資格如下：

• 必須為香港合法經營之餐飲食肆並持有有效之食肆牌照(暫准牌照除外)；

• 必須符合香港政府之中小企業定義(即其聘用之員工人數不多於50名)；