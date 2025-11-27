安永：本港今年新股集資額2800億排全球首位 料明年有望繼續坐穩前三甲

安永發布《中國內地和香港IPO市場》報告，回顧2025年IPO市場表現，中國內地和香港IPO活動在全球呈現增長態勢，A股和香港市場全年IPO宗數和集資額分別佔全球總量的16%和33%。其中港交所全年新股上市逾百宗，按年年增長43%，全年集資額達2,800億元，按年大幅增長218%，時隔四年再度突破2,000億大關，創近五年第二高紀錄同時，融資規模亦排名全球首位。
同時，2025年港股IPO認購氣氛同樣熾熱，平均超額認購倍數為1,544，年增3.3倍，同時也實現了近五年港股IPO超額認購倍數新高。27家公司認購倍數在千倍及以上，當中金葉國際集團(8549)更打破歷史紀錄，成為港股史上的「超購王」，其認購倍數達1,1465倍。
報告認為，大型IPO成為推動港股崛起的關鍵因素，十大IPO合計集資1,547億港元，佔全年總額逾半，平均融資規模較去年增長137%。其中八宗IPO集資額超過100億港元，顯示大型項目在市場復甦中發揮關鍵作用。十大IPO集資額中，新能源電池、先進製造及工業機器人等工業領域企業均為熱門賽道。逾20家A股公司在港首發上市，合計集資超過1,700億港元，顯示「A+H」及「A拆H」模式持續火熱。
A股方面，內地A股新股市場全年預計逾100家企業首發上市，集資規模突破1100億元人民幣，按年增長超過53%，截至11月26日，A股市場共有97家企業首發上市，集資規模約為1000億人民幣。安永預計上海及深圳證券交易所全年集資規模，分別全球排名第五和第八。
料明年禁售期滿影響新股市場氣氛
展望2026年，安永預計港股IPO市場將延續活躍態勢，但成長節奏趨於穩健，同時呈現結構性深化特徵。在上市主體方面，A+H股模式預計持續火熱，同時中概股回歸與特專科技公司(涵蓋人工智慧、生物醫藥等前沿領域)將共同構成重要的上市來源。安永香港資本市場服務發言人賴耘峯指出，明年仍有不少集資額50至100億港元的大型公司來港上市，不過集資規模過百億則需視乎市況，料明年新股平均集資額可能低於今年。
賴耘峯又表示，基於約300家排隊在港上市，故對明年上半年新股市場並不擔憂，不過他認為隨著2026年禁售期滿後可能迎來一波解禁潮，或會影響市場資本交易，並影響新股市場氣氛。賴耘峯預計，明年香港約會有180隻新股，集資額約3,200億元，如果能成功達到目標數字，本港明年集資額應能打入全球前三甲。
新規下「打新」回報率上漲
對於港交所新規，安永指出，引入回撥比例上限提升至35%及公開認購比例鎖定機制，顯著改善市場認購體驗。自新規落地後，36宗新股中僅有6宗破發，全年新股首日平均回報率達38%，創近五年新高，首日破發率則降至24%，「打新」回報率大幅上漲。