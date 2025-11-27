安永：本港今年新股集資額2800億排全球首位 料明年有望繼續坐穩前三甲

安永發布《中國內地和香港IPO市場》報告，回顧2025年IPO市場表現，中國內地和香港IPO活動在全球呈現增長態勢，A股和香港市場全年IPO宗數和集資額分別佔全球總量的16%和33%。其中港交所全年新股上市逾百宗，按年年增長43%，全年集資額達2,800億元，按年大幅增長218%，時隔四年再度突破2,000億大關，創近五年第二高紀錄同時，融資規模亦排名全球首位。

同時，2025年港股IPO認購氣氛同樣熾熱，平均超額認購倍數為1,544，年增3.3倍，同時也實現了近五年港股IPO超額認購倍數新高。27家公司認購倍數在千倍及以上，當中金葉國際集團(8549)更打破歷史紀錄，成為港股史上的「超購王」，其認購倍數達1,1465倍。