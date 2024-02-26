安聯投資：中港股超賣反彈 轉勢還看美息及內地通縮

亞洲資產市場去年表現分歧，在中港股頹喪的同時，日本及印度等多地均交出好成績，安聯投資亞太區股票首席投資總監陳致強表示，亞洲股票估值存在地域差異，但整體水平仍合理，美國利率或已見頂，亦為整個地區的利率政策及貨幣穩定提供條件，因此對亞洲市場正面。他又指，近月中港股出現明顯反彈與超賣及資金平淡倉有關，加上市場開始意識到估值已十分便宜，但要持續反彈還看美國利率走勢及內地通縮情況，目前未有持續反彈條件，但估計亦已接近市況底部。

看好日本印尼印度韓國台灣市場

陳致強表示，推亞洲動股市和行業表現的因素及機遇各異，因此更凸顯按市場特質及多元策略的重要性。該行看好日本、印尼、印度、韓國、台灣及亞洲固定資產市場，澳洲則受中國需求放緩影響而相對較審慎；至於內地，他指估值已處低位，當宏觀經濟改善跡象更明顯時，股市估值有望企穩，而近期內地政策有帶來良好支持，並有助提振市場情緒，惟關鍵仍在解決房地產低迷。

內地銀行體系料沒有系統性威脅

安聯投資亞太區高級經濟師湯繼成表示，當美國聯儲局進入減息周期，料對亞洲宏觀市場利好，美息與亞息差距收窄亦對亞洲利率及貨幣穩定提供支持。不過，他預料內地增長在中期內仍受內房低迷影響，令低需求及通縮壓力持續，他累周邊經濟體及全球商品市場需求；惟對於內地銀行體系，他為資產質素受損程度會在可控範圍，不會出現系統性威脅。