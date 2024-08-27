安踏中期息1.18元飆44% 擬斥100億回購

集團表示，收入上升主要歸因內地各項刺激內需的政策持續利好；巴黎夏季奧運會有助激發公眾對體育的熱情及參與度；及電子商貿業務的增長。另外，集團所有品牌的電子商貿業務整體收入貢獻33.8%，多3個百分點，按絕對金額計增長25.1%。

安踏體育(2020)公布6月底止半年純利77.21億元(人民幣，下同)，按年多62.6%；不計入分佔聯營合營公司損益及由Amer Sports上市事項權益攤薄所致的利得影響，純利61.61億元，升17%；收入337.35億元，升13.8%；毛利216.18億元，多15.3%，毛利率64.1%，增0.8個百分點；每股盈利2.75元；中期息1.18港元，大升43.9%。

安踏上半年安踏品牌及FILA的收入及利毛齊升，安踏收入160.77億元，多13.5%；毛利升15.1%，至91.06億元，毛利率56.6%，增0.8個百分點，主要受惠鞋類產品毛利率的提升；傳統批發業務的比例持續減少，而其毛利率相對較低；及存貨撇減撥回的綜合效應所致。另外，FILA半年收入130.56億元，升6.8%；毛利91.68億元，多8.4%，毛利率70.2%，升1個百分點，主要歸因於 策略性地增強和提升產品功能和質量，以及主動地提升鞋類產品佔比所引起的成本上升；及存貨撇減撥回的綜合效應所致。

展望下半年，集團稱將通過更多差異化店型和概念創新的垂類產品，例如「冠軍」、「安踏作品集」和「超級安踏」店等，為消費者帶來更嶄新的體驗；並將進一步調整店型結構及提升各零售表現的質量，並針對各層級城市制定不同戰略，強化「貨場匹配」，助力各渠道取得突破，提升門店及產品效率。

料年底安踏門店 7100 至 7200 家

安踏預計今年底，內地和海外地區的安踏及安踏兒童門店數目將分別為7,100至7,200家及2,800至2,900家；預計於內地、香港、澳門和新加坡FILA門店數目將為2,100至2,200家；內地、香港、澳門及海外地區DESCENTE門店數目預計將為220至230家；而KOLON SPORT於內地及香港門店數目預計190至200家。