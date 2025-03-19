安踏去年純利大升五成 毛利率降 股價曾挫7%

今年安踏門店或淨減少

截至去年底止，安踏門店有7,135家，按年淨多82家；安踏兒童有2,784家，多6家；FILA共2,060家，增88家；DESCENTE有226家，少39家；KOLON SPORT有191家，多27家。至於2025年年底店數目標，安踏品牌料6,900至7,000家，即較現時少；安踏兒童2,600至2,700家，亦較現時少；FILA共2,100至2,200家，較現時多；DESCENTE有260至270家，較現時多；KOLON SPORT有190至200家，與目前相若。

稱今年不確定性依然較高

展今年，安踏指宏觀經濟和消費市場的不確定性依然較高，但對中長期增長前景保持樂觀。中國仍然是最具吸引力的消費者市場之一，將繼續追求高質量增長，確保增速領先競爭對手，並鞏固消費者心目中的領先地位。具體而言，集團將在穩健經營的基礎上，繼續推進中期戰略，力爭領跑行業，提升市場份額。