安踏去年純利大升五成 毛利率降 股價曾挫7%

安踏體育(2020)公布去年底止全年純利155.96億元(人民幣，下同)，按年大升52.4%；收入708.26億元，升13.6%；毛利440.32元，多12.8%，毛利率62.2%，少0.4百分點；經營溢利165.95億元，升8%，經營溢利率23.4%，少1.2個百分點；每股盈利5.55元；擬派末期股息1.18港元，按年多2.6%，全年共派2.36元，升19.8%。
安踏中午放榜後股價一度急挫7.4%，至94.35元，收市報97.9元，跌4元或3.9%，成交額28.2億元，市值2,741億元。
FILA經營溢利少2.6%
分部收入方面，安踏品牌去年收入335.22億元，多10.6%，毛利率少0.4個百分點，至54.5%，經營溢利70.35億元，升4.5%；FILA收入266.26億元，升6.1%，毛利率減1.2個百分點，至67.8%，經營溢利67.38億元，少2.6%；其他品牌收入106.78億元，升53.7%，毛利率72.2%，跌0.7個百分點，經營溢利30.5億元，多61.7%。
今年安踏門店或淨減少
截至去年底止，安踏門店有7,135家，按年淨多82家；安踏兒童有2,784家，多6家；FILA共2,060家，增88家；DESCENTE有226家，少39家；KOLON SPORT有191家，多27家。至於2025年年底店數目標，安踏品牌料6,900至7,000家，即較現時少；安踏兒童2,600至2,700家，亦較現時少；FILA共2,100至2,200家，較現時多；DESCENTE有260至270家，較現時多；KOLON SPORT有190至200家，與目前相若。
稱今年不確定性依然較高
展今年，安踏指宏觀經濟和消費市場的不確定性依然較高，但對中長期增長前景保持樂觀。中國仍然是最具吸引力的消費者市場之一，將繼續追求高質量增長，確保增速領先競爭對手，並鞏固消費者心目中的領先地位。具體而言，集團將在穩健經營的基礎上，繼續推進中期戰略，力爭領跑行業，提升市場份額。