安踏旗下Amer Sports申美國上市　IPO指引價下調至13美元｜IPO新股 (更新)

安踏體育（2020）旗下及持股的國際運動品牌集團亞瑪芬體育（Amer Sports）在美國紐交所申請上市，其股票代號為「AS」。
【2月1日更新】
此前有指，是次上市計劃集資逾10億美元，折合約78億港元，但最新外電引述潛在投資者表示，正考慮將Amer Sports的IPO指引價，定為13美元，意味較Amer Sports文件顯示以每股16至18美元定價發行約1億股為低。
報道引述知情人士稱，商議仍進行中，發行細節可能會有變，又表示也有可能會決定不推進IPO。
集資規模高達18億美元
最新報道引述知情人士稱，Amer Sports可能以每股16美元至18美元的價格，發行約1億股股票，潛在發行條款最快可能在未來幾天內公布，又稱發行規模和時間在內的細節可能會有所變化。集資規模高達18億美元（折合約140億港元）。
Amer Sports擁有多個知名運動品牌
Amer Sports在上市申請文件中披露，高盛、美銀證券、摩根大通及摩根士丹剩將出任其聯席賬簿經理人。花旗、法巴、匯豐等多間大行則出任賬簿管理人。Blaylock Van, LLC等則出任共同經理人。
上市申請文件又顯示，公司去年首9個月的營運收入按年增長30%至30.5億美元。此前外電早前引述消息指，亞瑪芬體育計劃透過上市招股集資超過10億美元，公司估值最高達100億美元。
Amer Sports目前擁有多個知名運動用品品牌，包括網球拍製造商「Wilson」、滑雪界知名品牌「Armada」等。
安踏2019收購Amer Sports
公司又公布，去年第四季安踏品牌零售額按年增長10%至20%；FILA品牌產品零售額增長25%至30%；所有其他品牌產品零售額，按年增長55%至60%。
至於安踏為首的財團是在2019年收購該公司，目前持有Amer Sports的52.7%權益及57.7%表決權，截至6月底止，更應佔Amer Sports約92.1億元人民幣資產淨值。
此外，安踏旗下除「Amer Sports」外，包括原為意大利品牌的「FILA」、日本品牌「Descente」、韓國品牌「KOLON SPORT」等。