熱門搜尋:
機管局債券 美斯訪香港 盛勁為 23條立法 農曆新年2024 垃圾徵費 Twins演唱會2024 MIRROR演唱會2024 流感 深圳Costco 狀王之王 姜濤 薈鳴 山姆超市 恒生指數 日圓匯率 御半山 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
財經
2024-02-01 11:29:00

安踏旗下Amer Sports申美國上市　IPO指引價下調至13美元｜IPO新股 (更新)

分享：
IPO新股｜安踏旗下Amer Sports申請美國上市，料集資逾10億美元。

IPO新股｜安踏旗下Amer Sports申請美國上市，料集資逾10億美元。

安踏體育（2020）旗下及持股的國際運動品牌集團亞瑪芬體育（Amer Sports）在美國紐交所申請上市，其股票代號為「AS」。

【2月1日更新】

此前有指，是次上市計劃集資逾10億美元，折合約78億港元，但最新外電引述潛在投資者表示，正考慮將Amer Sports的IPO指引價，定為13美元，意味較Amer Sports文件顯示以每股16至18美元定價發行約1億股為低。

報道引述知情人士稱，商議仍進行中，發行細節可能會有變，又表示也有可能會決定不推進IPO。

集資規模高達18億美元

最新報道引述知情人士稱，Amer Sports可能以每股16美元至18美元的價格，發行約1億股股票，潛在發行條款最快可能在未來幾天內公布，又稱發行規模和時間在內的細節可能會有所變化。集資規模高達18億美元（折合約140億港元）。

Amer Sports擁有多個知名運動品牌

Amer Sports在上市申請文件中披露，高盛、美銀證券、摩根大通及摩根士丹剩將出任其聯席賬簿經理人。花旗、法巴、匯豐等多間大行則出任賬簿管理人。Blaylock Van, LLC等則出任共同經理人。

上市申請文件又顯示，公司去年首9個月的營運收入按年增長30%至30.5億美元。此前外電早前引述消息指，亞瑪芬體育計劃透過上市招股集資超過10億美元，公司估值最高達100億美元。

Amer Sports目前擁有多個知名運動用品品牌，包括網球拍製造商「Wilson」、滑雪界知名品牌「Armada」等。

美股｜2024年十大選股名單，阿里巴巴、Google母企Alphabet上榜（am730製圖） 美股｜2024年十大選股名單，阿里巴巴、Google母企Alphabet上榜（am730製圖） 美股｜2024年十大選股名單，阿里巴巴、Google母企Alphabet上榜（am730製圖） 美股｜2024年十大選股名單，阿里巴巴、Google母企Alphabet上榜（am730製圖） 美股｜2024年十大選股名單，阿里巴巴、Google母企Alphabet上榜（am730製圖） 美股｜2024年十大選股名單，阿里巴巴、Google母企Alphabet上榜（am730製圖） 美股｜2024年十大選股名單，阿里巴巴、Google母企Alphabet上榜（am730製圖） 美股｜2024年十大選股名單，阿里巴巴、Google母企Alphabet上榜（am730製圖） 美股｜2024年十大選股名單，阿里巴巴、Google母企Alphabet上榜（am730製圖） 美股｜2024年十大選股名單，阿里巴巴、Google母企Alphabet上榜（am730製圖） 美股｜2024年十大選股名單，阿里巴巴、Google母企Alphabet上榜（am730製圖）

安踏2019收購Amer Sports

公司又公布，去年第四季安踏品牌零售額按年增長10%至20%；FILA品牌產品零售額增長25%至30%；所有其他品牌產品零售額，按年增長55%至60%。

至於安踏為首的財團是在2019年收購該公司，目前持有Amer Sports的52.7%權益及57.7%表決權，截至6月底止，更應佔Amer Sports約92.1億元人民幣資產淨值。

此外，安踏旗下除「Amer Sports」外，包括原為意大利品牌的「FILA」、日本品牌「Descente」、韓國品牌「KOLON SPORT」等。

周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受