安踏旗下Amer Sports申請美國上市　料集資逾10億美元｜IPO新股

安踏體育（2020）旗下及持股的國際運動品牌集團亞瑪芬體育（Amer Sports）在美國紐交所申請上市，其股票代號為「AS」。據了解，是次上市計劃集資逾10億美元，折合約78億港元。

Amer Sports上市集資或逾10億美元

Amer Sports在上市申請文件中披露，高盛、美銀證券、摩根大通及摩根士丹剩將出任其聯席賬簿經理人。花旗、法巴、匯豐等多間大行則出任賬簿管理人。Blaylock Van, LLC等則出任共同經理人。

上市申請文件又顯示，公司去年首9個月的營運收入按年增長30%至30.5億美元。外電早前引述消息指，亞瑪芬體育計劃透過上市招股集資超過10億美元，公司估值最高達100億美元。

Amer Sports目前擁有多個知名運動用品品牌，包括網球拍製造商「Wilson」、滑雪界知名品牌「Armada」等。