安踏旗下Amer Sports申請美國上市　料集資達18億美元｜IPO新股 (更新)

最新指，公司計劃其股票在紐約證券交易所交易，代號為「AS」

安踏體育（2020）旗下及持股的國際運動品牌集團亞瑪芬體育（Amer Sports）在美國紐交所申請上市，其股票代號為「AS」。據了解，是次上市計劃集資逾10億美元，折合約78億港元。

集資規模高達18億美元

最新報道引述知情人士稱，Amer Sports可能以每股16美元至18美元的價格，發行約1億股股票，潛在發行條款最快可能在未來幾天內公布，又稱發行規模和時間在內的細節可能會有所變化。集資規模高達18億美元（折合約140億港元）。

Amer Sports擁有多個知名運動品牌

Amer Sports在上市申請文件中披露，高盛、美銀證券、摩根大通及摩根士丹剩將出任其聯席賬簿經理人。花旗、法巴、匯豐等多間大行則出任賬簿管理人。Blaylock Van, LLC等則出任共同經理人。

上市申請文件又顯示，公司去年首9個月的營運收入按年增長30%至30.5億美元。此前外電早前引述消息指，亞瑪芬體育計劃透過上市招股集資超過10億美元，公司估值最高達100億美元。

Amer Sports目前擁有多個知名運動用品品牌，包括網球拍製造商「Wilson」、滑雪界知名品牌「Armada」等。