安踏旗下Amer Sports美股首掛　收市升3.1%｜IPO新股 (更新)

安踏體育（2020）旗下及持股的國際運動品牌集團亞瑪芬體育（Amer Sports）在美國紐交所申請上市，其股票代號為「AS」。

Amer Sport周四（2月1日）於美國紐交所上市，收市報13.4美元，與開市價持平，較上市價13美元升3.1%。

【2月2日更新】

Amer Sports IPO終定13美元

此前有指，是次上市計劃集資逾10億美元，折合約78億港元，但最新外電引述潛在投資者表示，正考慮將Amer Sports的IPO指引價，定為13美元，意味較Amer Sports文件顯示以每股16至18美元定價發行約1億股為低。

報道引述知情人士稱，商議仍進行中，發行細節可能會有變，又表示也有可能會決定不推進IPO。