宏利上季新造業務價值升四成 派息0.4加元

宏利金融(945)公布9月底止第三季歸於股東的收入淨額為18.39億加元，較2023年第三季度增長81.5%；核心盈利18.28億加元，升4.9%；年度化保費等值(APE)銷售額23.47億加元，多41.6%；新造業務價值8.43億加元，漲40.5%；每股盈利1加元；每股派息0.4加元。

累計首3季，歸於股東的收入淨額37.47億加元，升8.8%；核心盈利49.11億加元，漲8.3%；APE銷售額61.37億加元，增25.5%；新造業務價值22.35億加元，升31.9%；每股盈利1.97加元。

亞洲APE銷售額大升64.3%

單計亞洲，上季APE銷售額錄13.72億美元，大升64.3%；新造業務價值11.94億美元，升32.7%；核心盈利4.53億美元，多16.2%。集團指，亞洲全球財富與資產管理業務的核心盈利於2024年第三季度創下歷年新高，增幅達37%，主要受惠於利好的市場影響所帶來的較高淨收費收入、正數淨流入、有利的稅務調整與稅務優惠，以及在支出管理方面的持續嚴守紀律。