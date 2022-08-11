宏利季度股息0.33加元 年初起已回購約2%普通股 今早開市創2個月高位

宏利宣布派發季度股息0.33加元，又透露今年初以來回購約2%普通股。業績公布後，宏利今早開市上升，創2個月高位。（網上圖片）

宏利（945）公布2022年第二季業績純利按年減少16億元（加元，下同）至11億元，核入盈利按固定匯率計算減少9%至16億元，年度化保費等值銷售額減少1%至14億元，而全球財富與資產管理業務錄得17億元的淨流入。宏利並宣布派發季度股息每股普通股0.33加元。宏利今早公布業績後高開，最新報146.3港元，上升2.8%，創2個月新高。

宏利總裁兼首席執行官高瑞宏表示，年初至今股東應應佔收入淨額錄得41億元，按年增加6億元，亦較2022年年初至今的核心盈利超出9億元。2022年至今的業績反映投資相關經驗的正面表現抵銷了市場的負面直接影響，以及第一季度完成的美國變額年金再保險交易所帶來的一次性收益。

宏利首席財務官韋寧頓表示，期内有效保單業務按年增長7%，並佔保險核心盈利的大約4分3。另外，今年到目前為止已回購大約2%的普通股。

有效保單業務按年增長 7% 美加新造業務價值增

高瑞宏表示：「儘管面對宏觀環境的挑戰，包括市場不利因素對環球財富與資產管理業務的影響，以及亞洲地區延續針對新冠疫情的防疫措施，我們仍錄得穩健業績。季内美國及加拿大的新造業務價值總和錄得雙位數升幅，加拿大及美國保險業務錄得核心盈利增長，從而減輕其他地區來自市場及疫情相關的不利因素影響。」