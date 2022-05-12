宏利業績｜首季收入大增2.75倍　亞洲新業務跌28%　美加則升逾30%

宏利（0945）公布首季業績，截至3月底首季收入錄得29.7億（加元．下同），按年大增2.79倍，派發季度股息每股0.33元；核心盈利錄15.52億元，按固定匯率基礎計算，較去年首季減少4.7%。每股派季度息0.33元。

期內，新造業務價值5.13億元，按年跌14.36%。其中，亞洲新造業務價值跌28.72%至3.4億元；加拿大新造業務價值錄得1.04億元，按年升33.33%；美國新造業務價值亦增56.82%至6900萬元。

亞洲新業務下跌 反映市場仍受新冠疫情影響

公司指出，亞洲新造業務價值下跌，反映香港及「亞洲其他地區」若干市場因新冠疫情的影響而導致銷售量下跌、日本方面「企業持有壽險」產品銷售下跌，以及中國內地方面因危疾產品銷售下跌對產品組合造成不利影響。

另外，首季的年度化保費等值銷售額錄得16.1億元，按年減少9.8%。全球財富與資產管理業務錄得69億元的淨流入，去年同期則錄得14億元的淨流入。

宏利表示，首季收入淨額上升，主要由於市場之直接影響錄得收益而上一年同季錄得虧損、美國變額年金再保險交易錄得相關收益，以及投資相關經驗之收益較上一年同季為高。

宏利總裁兼首席執行官高瑞宏表示，首季儘管新冠疫情反彈，以及環球市場波動令營運環境充滿挑戰，但集團憑藉多元化的業務範疇、營運方面的強韌表現，以及成效卓著的電子化實力，得以繼續錄得穩健佳績。展望未來，隨着個別市場放寬防疫措施，有跡象顯示客戶需求正在增強。

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