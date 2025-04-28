宏利調查：近四成港人憂危疾失工作能力 推兩產品保障

據宏利調查顯示，消費者在選擇危疾保障時最重視三大關鍵因素：廣泛的危疾保障範圍(53%)，多元化增值服務以滿足病患期間的需求(39%)，以及可以承保復發的危疾(37%)。此外，當被問及在診斷出危疾後的三大擔憂時，39%的受訪者將無法工作和失去賺錢能力列為首要關切。其次，34%的受訪者將擔心成為家人的負擔及需要他們照顧視為其次最緊迫的問題。
然而，即使在考慮購買危疾保險時，25%的受訪者最關心的問題之一仍是隨著年齡增長保費會更高。由此可見，財務穩定性對於讓消費者專注於康復並感到安心至關重要。
推兩款全新危疾保險
宏利香港亦宣布，推出兩款全新危疾保險計劃，助客戶應對因長期治療可能面臨的收入損失，包括「宏健守護危疾入息保障」涵蓋多達121種危疾及疾病，並提供市場首創突發性心臟病/中風的持續治療保障；另外有「宏伴護航危疾入息保障」則聚焦於癌症、心臟疾病及中風的保障。
宏利香港及澳門首席產品總監湯達恒(Darren Thompson)表示，儘管不少消費者將危疾保障視為支付治療費用的方式，但這類計劃同時承擔著替代收入的重要功能。在確診危疾後，患者往往需要停工接受治療與休養，導致收入大幅縮減。因此，危疾保障計劃在提供財務穩定方面發揮重要作用。