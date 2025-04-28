宏利調查：近四成港人憂危疾失工作能力 推兩產品保障

湯達恒表示，不少消費者將危疾保障視為支付治療費用的方式，但這類計劃同時承擔著替代收入的重要功能。

據宏利調查顯示，消費者在選擇危疾保障時最重視三大關鍵因素：廣泛的危疾保障範圍(53%)，多元化增值服務以滿足病患期間的需求(39%)，以及可以承保復發的危疾(37%)。此外，當被問及在診斷出危疾後的三大擔憂時，39%的受訪者將無法工作和失去賺錢能力列為首要關切。其次，34%的受訪者將擔心成為家人的負擔及需要他們照顧視為其次最緊迫的問題。

然而，即使在考慮購買危疾保險時，25%的受訪者最關心的問題之一仍是隨著年齡增長保費會更高。由此可見，財務穩定性對於讓消費者專注於康復並感到安心至關重要。