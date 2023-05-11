宏利首季虧轉盈賺14億加元　派息0.365加元

上季新業務價值按年跌5%

期內，新業務價值為5.09億加元，按年減少5%，亞洲新業務價值減少4%，主要因產品組合不利好，而銷量上升抵消部分影響；加拿大新業務價值下跌12%，主要因年金及團體保險銷量下降，而個人保險及年金邊際利潤提高則產生抵消作用；美國新業務價值則增加6%，主要受惠訂價行動及利好產品組合，但銷量下跌抵消部分影響。

首季的年度化保費等值銷售額為16億加元，按年減少3%。全球財富與資產管理業務錄得44億加元淨流入，2022年首季則錄得68億加元淨流入。