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財經
2023-05-11 11:50:00

宏利首季虧轉盈賺14億加元　派息0.365加元

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宏利首季虧轉盈賺14億加元，派息0.365加元。(資料圖片)

宏利（945）公布截至今年3月底止第一季業績，首季歸於股東收入淨額為14.06億加元，去年同期虧損12.2億元，並派發季度股息，每股0.365加元。

上季新業務價值按年跌5%

期內，新業務價值為5.09億加元，按年減少5%，亞洲新業務價值減少4%，主要因產品組合不利好，而銷量上升抵消部分影響；加拿大新業務價值下跌12%，主要因年金及團體保險銷量下降，而個人保險及年金邊際利潤提高則產生抵消作用；美國新業務價值則增加6%，主要受惠訂價行動及利好產品組合，但銷量下跌抵消部分影響。

首季的年度化保費等值銷售額為16億加元，按年減少3%。全球財富與資產管理業務錄得44億加元淨流入，2022年首季則錄得68億加元淨流入。

宏利首季虧轉盈賺14億加元，派息0.365加元。(資料圖片)

對亞洲業務發展感樂觀

宏利總裁兼首席執行官高瑞宏表示，亞洲方面，公司對首季逐步展現的銷售勢頭感到鼓舞，區內經濟擺脫疫情影響並持續反彈，帶動香港的年度化保費等值銷售額較2022年首季錄得雙位數升幅。季內全球財富與資產管理業務錄得44億元的淨流入，旗下各類業務及所有市場均帶來正面貢獻。

宏利首席財務官韋寧頓表示，對亞洲業務的發展勢頭感到樂觀，並相信隨着亞洲保險市場的持續增長，公司定可發揮優勢把握未來機遇。

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