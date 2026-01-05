宏利香港推兩款全新分紅壽險儲蓄計劃。

宏利香港宣布，推出兩款分紅壽險儲蓄計劃，包括「宏摯家傳承保險計劃」及「財摯宏耀保險計劃」，旨在提供靈活及具增值潛力的選擇。其中「宏摯家傳承保險計劃」專為長線財富累積及規劃而設，並與現有的「宏摯傳承保障計劃」互相補足。而「「財摯宏耀保險計劃」提供即時財務保障，首日保證現金價值可高達已繳保費總額的83%，其預期總內部回報率於第10個保單年度末可達4.6%。
宏利表示，兩個計劃均已加強提取及傳承規劃服務，由第3個保單周年日或石本計劃保費繳清後，客戶可設定定期提取指示，並可靈活選擇提款金額、次數及付款年期，亦可直接支付予指定收款人。此外，「靈活取」服務支援將款項轉帳至本地或海外。同時，客戶可授權可信任的家人代為提取預設比例的保單價值；以及預先設定跨代財富承傳安排，於受保人身故時，保單中指定部分可分拆為新保單予後備受保人。每位後備受保人可選擇成為分拆保單的新受保人，而餘下之利益將支付予指定受益人。
「宏摯家傳承保險計劃」主要特色包括：
長線財富累積：於第25個保單年度，預期退保價值可達已繳保費總額的4倍；第31年達6倍；第35年達8倍。
環球財務靈活性：提供7種保單貨幣選擇，並設有貨幣轉換權益，可由第3個保單周年日起每年行使一次，有助捕捉環球機遇。
「無憂選」：於繳清此計劃之保費後的保單周年日開始，在保單持續生效期間，定期領取從終期紅利4分派的非保證入息。
「終期紅利鎖定權益」：在保單持續生效期間，客戶可鎖定終期紅利，並靈活自訂提取金額及時間，以切合個人財務需要。
「身心守護預支保障」：如受保人確診任何指定危疾或精神疾病，可選擇一次性鎖定高達100%的終期紅利。
「財摯宏耀保險計劃」主要特色包括：
即時財務保障：由保單生效首日起即提供保證現金價值，可高達已繳保費總額的83%。
穩健增值潛力：於第10個保單年度末預期總內部回報率可達4.6%。
「無憂選」：由第2個保單周年日開始，並在保單持續生效期間，定期領取從終期紅利4分派的非保證入息。
「終期紅利鎖定權益」：在保單持續生效期間，客戶可鎖定終期紅利，並靈活自訂提取金額及時間，以切合個人財務需要。