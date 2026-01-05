宏利香港推兩款全新分紅壽險儲蓄計劃。

宏利香港宣布，推出兩款分紅壽險儲蓄計劃，包括「宏摯家傳承保險計劃」及「財摯宏耀保險計劃」，旨在提供靈活及具增值潛力的選擇。其中「宏摯家傳承保險計劃」專為長線財富累積及規劃而設，並與現有的「宏摯傳承保障計劃」互相補足。而「「財摯宏耀保險計劃」提供即時財務保障，首日保證現金價值可高達已繳保費總額的83%，其預期總內部回報率於第10個保單年度末可達4.6%。

宏利表示，兩個計劃均已加強提取及傳承規劃服務，由第3個保單周年日或石本計劃保費繳清後，客戶可設定定期提取指示，並可靈活選擇提款金額、次數及付款年期，亦可直接支付予指定收款人。此外，「靈活取」服務支援將款項轉帳至本地或海外。同時，客戶可授權可信任的家人代為提取預設比例的保單價值；以及預先設定跨代財富承傳安排，於受保人身故時，保單中指定部分可分拆為新保單予後備受保人。每位後備受保人可選擇成為分拆保單的新受保人，而餘下之利益將支付予指定受益人。