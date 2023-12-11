宏利4業務達成再保險交易 料釋放12億加元作回購

宏利已同意將旗下4項舊有業務所涉及的合共130億加元儲備金再保險予Global Atlantic。(資料圖片)

宏利金融(945)宣布，已同意將旗下4項舊有業務所涉及的合共130億加元(約748億港元)儲備金再保險予Global Atlantic及其關聯公司，相關業務包括美國的部分護理保險(LTC)業務、美國結構性賠償安排以及兩款日本終身壽險產品。截至今年9月底，這部分LTC業務佔宏利LTC業務總儲備金額當中的60億加元或14%。這宗交易以1倍的帳面值倍數定價，而LTC業務和結構性賠償安排的分保費提成將會錄得適度負數，但日本業務所錄得的正數分保費提成則可抵銷上述影響。交易預計將於明年上半年完成，並需通過監管機構的審批。

宏利金融｜歷來最大宗 LTC 業務再保險交易

Global Atlantic為再保險公司，目前與宏利已有兩項再保險安排。集團指，此為歷來最大宗的LTC業務再保險交易，預期可處置等值17億加元的另類長期資產；預計交易將釋放12億加元的資本，宏利計劃通過股票回購將釋放的資本全部返還給股東。另外，集團來自LTC業務和可變年金的核心盈利貢獻將從2017年的24%， 進一步降低至11%。

宏利又指，此次交易按帳面值定價，預期將使核心盈利每年減少約1.3億加元，歸於股東的收入凈額每年減少約1,500萬加元；由於將會釋放12億加元的資本，此交易可帶來具吸引力的9.5倍核心盈利倍數。該交易預計可使每股核心盈利增加0.01加元，每股盈利增加0.07加元，股東資金核心回報率增加0.13個百分點，股東資金回報率增加0.33個百分點，當中包括股票回購的影響。