宏橋最多跌6% 業績倒退大行降目標價

高盛將宏橋2022至2024年各年盈測下調介乎4%至26%，以反映上海期貨交易所最新鋁價及價差預測，以及上半年生產成本高於預期，目標價由12.4元降至10.7元，仍維持買入評級。由於需求疲軟和供應持續增加，高盛繼續對中國鋁行業持審慎看法。

中國宏橋（1378）6月底半年純利倒退3.6%至78.5億元（人民幣，下同），派息按年減少8.9%至41港仙。宏橋股價跑輸大市，日段最多跌逾6%，最新報8.03元，跌幅收窄至4.7%。

宏橋上周五收市後公布中期業績，收入按年增加約31%至687.4億元，毛利率顯著萎縮8.2個百分點至21.8%。集團解釋，鋁合金產品毛利率下降約11.1個百分點，主要是由於煤炭、陽極炭塊等原材料採購成本按年上升幅度大於鋁合金產品升幅，即使產品平均售價上升，毛利率仍下降。氧化鋁產品毛利率因產品價格上漲而按年上升約2個百分點。鋁合金加工產品的毛利率較去年下降約2.3個百分點，原因為成本上漲。

毛利率顯縮逾 8 個百分點

收入下跌主要是由於期內鋁合金產品、鋁合金加工產品及氧化鋁產品售價較去年同期大幅上升。期內鋁合金產品收入為505億元，佔集團收入的約73.4%，按年增31.6%，主要由於鋁合金產品平均售價較按年上升約23.0%；氧化鋁產品收入為人民幣107億元，按年增35.2%，其平均銷售價格按年升29.9%；鋁合金加工產品收入為70.9億元，升22.6%。