官媒：市值管理不等同於股價上漲，形容炒中特估「難免落得一地雞毛」。

國務院國資委日前表示，將進一步研究把市值管理納入央企負責人業績考核，受消息提振，「中特估」概念近日熱炒，中石油（857）、中聯通（762）、中煤能源（1898）等央企上市公司股價大幅上升。官媒周四（1日）發文指，市值管理不等同於股價上漲，又形容炒中特估「難免落得一地雞毛」。

文章指，市值是投資者用真金白銀表達對上市公司認可的結果，可直接反映一家企業的綜合實力和未來成長性；，市值管理不是單純的股價管理，更不能等同於股價上漲，其內容涉及方方面面，並不能一蹴而就。答好這道題，需要參與各方提高認識、尊重規律、穩扎穩打。

文章認為，把市值管理和央企負責人的切身利益挂鉤，激勵「關鍵少數」重視公司價值經營的同時，還需謹防「關鍵少數」為沖業績、牟取私利，通過財務造假或操縱股價等手段進行「偽市值管理」。管理部門應完善績效考核機制，劃出合法市值管理與非法操控市場之間涇渭分明的分界線，並加大法治供給，嚴厲打擊欺詐發行、財務造假等行為，以嚴懲重罰遏制住央企負責人違法違規的沖動。

文章表示，市值管理成為績效考核的「指揮棒」，或將開啟新一輪央企價值重估，投資者既要把握投資機會，也不得將央企市值管理當作短期概念來炒作。不論是央企還是民企，企業經營質量都需經過市場檢驗，企業價值的實現都應建立在理性的交易秩序之中。如果一心追逐熱點、炒作概念，不僅與政策初衷背道而馳，更是對相關行業企業的發展有百害而無一利，到頭來難免落得「一地雞毛」。