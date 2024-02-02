定期存款｜內地民眾怕減息瘋搶定存產品，跨省特種兵攻地區銀行開戶。

內地此前預告將於2月5日降準0.5個百分點，雖然內地銀行存款利率持續下降，但有內媒報道，定存產品仍獲保守的內地民眾瘋搶，更有銀行經理表示承造定存的名額一小時內即完售，更衍生出「跨省特種兵」行列，專到別省的中小型地區銀行開戶，以獲取更多年利率回報。

內媒《每日經濟新聞》報道，自2022年以來，內地大型銀行已於4度下調存款掛牌利率，並帶動中小型銀行存款利率的下調。目前國有大行包括工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行等，整存整取三年期掛牌利率，均已降至1.95%。

儘管存款利率一降再降，但購買存款的客仍然非常多，有深圳招商銀行分行職員指，該行目前3年期大額存單已經沒有，只有2年期、1年期等產品，「大概一小時之內額度就沒有了，之前還有一兩分鐘賣完額度的情況。」

「存款特種兵」催生

報道指，在存款利率下行背景下，目前部分中小型銀行仍有維持相對較高利率的存款產品，但因地方性銀行在自家省外沒有分行，外地客戶需要去當地開戶存款。為了更高的存款利率，今年催生一批「存款特種兵」，即從一個城市到另一個城市，在高利率的中小型銀行開戶存款。